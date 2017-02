Maroc: Le jazz en fête à Casablanca

Jazzablanca, rendez-vous incontournable des amateurs de jazz, world, pop-rock et soul music, revient cette année, du 8 au 16 avril, avec une brochette de grands artistes venus des quatre coins du monde.

Après le franc succès de la 11ème édition, Jazzablanca revient, du 8 au 16 avril 2017, dans différents espaces publics de la capitale économique, offrant de la musique pour tous, avec des concerts valorisant la scène marocaine.

Jazzablanca qui, depuis sa création en 2006, a accueilli les plus grands noms du jazz, de Al Di Meola à Aloe Blacc, en passant par Al Jarreau, Marcus Miller, Ibrahim Maalouf, ou encore Patti Smith, perpétuera la tradition avec des têtes d'affiche renommées tels Christian Scott et Roberto Fonseca qui se disputeront la vedette de cette 12ème édition.

Le trompettiste américain investira les gradins de l'Hippodrome Casa-Anfa le lundi 10 avril alors que le pianiste cubain, lui, donnera son spectacle sur la même scène le mercredi 12 avril.

S'exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation de cette édition, le président du Festival Jazzablanca, Moulay Ahmed Alami, a indiqué que «cette édition marque une nouvelle étape dans l'histoire du premier festival de jazz au Maroc, en raison de sa fréquentation, de la qualité de sa programmation et de ses retombées médiatiques».

«Jazzablanca est aujourd'hui un événement qui fait pleinement partie du paysage casablancais, car il offre aux habitants et aux visiteurs de passage l'occasion unique de vivre des émotions fortes dans des lieux emblématiques de la ville», a-t-il souligné.

«Cette rencontre musicale, qui a vu le jour grâce à des passions communes et aux efforts conjugués des entreprises privées, autorités et professionnels de l'animation culturelle, est l'occasion de faire découvrir ou redé- couvrir, le jazz aux Casablancais, un style musical encore «minoritaire» dans le paysage culturel marocain», précisent les organisateurs.

La 12ème édition de Jazzablanca proposera donc cette année une programmation de haut niveau avec des valeurs sûres, de jeunes artistes qui font l'affiche et des incontournables, tous réunis pour neuf jours de mixité, de diversité et d'ouverture dans une ambiance festive et pleine de nouveautés.

Les Casablancais auront donc l'occasion d'apprécier des spectacles de grandes stars telles que la chanteuse pop-rock LP, le groupe Pink Martini, Christian Scott, Murray Head, Roberto Fonseca, Aaron, Robyn Bennett & Bang Bang, Groupe 5'oclock et Atlantic Soul Orchestra.

On en citera également Ayoub El Machatt, Ilyes Khattar Live Project, Kéknyúl, Meryem Aboulouafa, Faty.S Project, Amine Dhobb, Antonio Lizana Group, l'Orchestre National de Barbès, ou encore Habibi Funk, entre autres.

Il est, par ailleurs, à rappeler que Jazzablanca qui prend plus d'ampleur, année après année, organise également un programme d'initiation au jazz pour les enfants en vue d'une représentation en public.

Cette initiative permettra à des jeunes artistes marocains de profiter de l'évènement pour se produire devant un public connaisseur et acquérir une notoriété dans le pays. Les concerts de rue leur sont réservés, une chance de toucher de nombreux spectateurs.

«Symbole d'une musique exigeante mais toujours accessible, qui offre tous les métissages et déclinaisons, Jazzablanca confirme désormais son statut de Festival incontournable à Casablanca et se positionne comme une référence au Maroc», précise Moulay Ahmed Alami, avant de souligner que «tout cela concourt à en faire, non pas un festival de plus, mais un festival à part qui s'inscrit dans la tradition des manifestations musicales de qualité».