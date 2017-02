Algérie: Tizi Ouzou - L'écriture et l'enseignement, moyens de préserver les langues maternelles

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

Hassan Helouane a signalé, pour sa part, que la préservation du patrimoine immatériel en langue maternelle passe par l'écriture. Il a rappelé dans ce sillage que Si Mohand Ou Lhocine Sahnouni avait sauvé, grâce à ses écrits plus de 230 poèmes, 44 contes et 263 proverbes kabyles.

Les intervenants à cette journée parmi les universitaires, ont estimé que la préservation de la langue maternelle est tributaire de son enseignement et du travail de recherche et de promotion linguistique.

Abordant le Tamazight qui renferme plusieurs dialectes au niveau national, elle a rappelé qu'il a traversé à travers l'histoire "des épreuves tumultueuses, mais par sa richesse et l'attachement de ses locuteurs, il s'est préservé et est transmis jusqu'à nous".

Tout en rappelant que la journée internationale de la langue maternelle est célébrée depuis 2000 dans l'objectif de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, Nabila Goumeziane a affirmé que "la langue maternelle des Algériens est porteuse d'un patrimoine culturel ancestral riche et véhicule des valeurs sociales prégnantes héritée depuis des millénaires pour constituer notre personnalité aujourd'hui".

Dédiée au poète Si Mohand Ou Lhocine Sahnouni qui a marqué le passage de la poésie kabyle de l'oral à l'écrit, et placée sous le thème "La langue maternelle source et vecteur du patrimoine culturel algérien", la rencontre a été une occasion de rappeler que la richesse linguistique de l'Algérie a contribué à la diversification de son patrimoine matériel et immatériel mais aussi à sa préservation de l'oubli, a estimé la directrice de la culture à l'ouverture des travaux.

