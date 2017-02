Angola: Cuba - Réunion de la Commission bilatérale

Luanda — Les délégations de l'Angola et de Cuba se réunissent ce mardi à La Havane en XIIIe session de la Commission interministérielle de la coopération économique, scientifique et technique, pour dresser le bilan de la coopération bilatérale et projeter des actions complémentaires aux instruments juridiques qui régissent cette coopération.

Le co-président de la Commission bilatérale, du côté angolais, est le ministre et chef de la Maison civile du Président de la République, Manuel da Cruz Neto, qui est épaulé par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Santé, respectivement Adão Gaspar do Nascimento et Luís Gomes Sambo.

La délégation angolaise est également intégrée par les secrétaires d'État pour la coopération du ministère des Relations étrangères et du Trésor du ministère des Finances, respectivement Angela Bragança et Mário Ferreira do Nascimento, le secrétaire d'État aux Affaires diplomatiques et à la Coopération internationale du Président de la République, Carlos Alberto Fonseca, l'ambassadeur de l'Angola à Cuba, José César Augusto "Kiluanji".

D'autres dirigeants et techniciens angolais font partie de cette délégation qui se penchera, jusqu'au 25 février, sur des questions liées aux secteurs de l'éducation, de la santé, de la défense et de la sécurité, de la géologie et des mines, de la science et de la technologie.

Cependant, le vice-président du Conseil des ministres de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, va présider la partie cubaine de cette Commission bilatérale. Il se fera accompagné par des hauts fonctionnaires des domaines des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Santé, de la Culture, de la Communication Sociale, de la Science, de la Technologie et environnement, du Pétrole et Corporation Antex SA, une institution créée en 1990 pour mettre en œuvre les actions de la coopération bilatérale.