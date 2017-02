Maroc: Le WAC et le FUS à un tour de la phase de poules de la Ligue des champions

L'IRT et le MAS visent les seizièmes de finale bis de la Coupe de la CAF

Les clubs marocains engagés en compétitions africaines connaissent désormais leurs adversaires respectifs pour le compte du tour desseizièmes de finale. Sur le papier, la mission s'annonce à la portée du WAC, du FUS, du MAS ou encore de l'IRT qui aspirent à prolonger le plus longtemps possible leur parcours africain.

En Ligue des champions, le WAC, demifinaliste lors de la précédente édition devra faire son entrée en scène auComplexe MoulayAbdellah à Rabat en accueillant la formation gabonaise de CF Mounana, vainqueur au tour préliminaire de Vital'O FC du Burundi. A noter que le CF Mounana n'a pas attendu longtemps pours'imposersurla scène locale. Créé en 2006, le club compte déjà deux titres de champion du Gabon et autant en coupe.

En ce qui concerne le deuxième représentant du football marocain en cette C2 continentale, le FUS s'entend, il sera à l'épreuve des Libyens d'Al Ahly de Tripoli, sachant qu'au match aller il jouera en déplacement. Le Fath, tombeur au tour préliminaire des Sierra-Léonais de FCJohansens, est conscient que la tâche sera cette fois-ci un peu plus compliquée face à un adversaire habitué aux matches continentaux.

En plus du Wydad, l'ensemble des gros calibres débuteront le tournoi à ce stade de la compétition, tels les clubs tunisiens de l'Etoile du Sahel et de l'Espérance, sud-africain de Mamelodi Sundowns, tenant du titre, égyptiens duZamalek et d'AlAhly ou encore congolais (RDC) du Tout Puissant Mazembe. Ce tour desseizièmes de finale, dont l'aller est prévu entre les 10 et 12 mars alors que le retour est programmé le week-end du 17- 19 dudit mois, sera le dernier à élimination directe.

Pour cette édition 2017, la CAF avait décidé que les huitièmes de finale se jouent sous la formule des groupes avec comme dates d'entame et de fin le 12mai et le 7 juillet prochains. Quant aux seizièmes de finale de la Coupe de laConfédération africaine de football (aller : 10, 11, 12 mars ; retour : une semaine plustard), l'Ittihad deTanger, qui avait éliminé le club nigérien de l'AS Douanes, se déplacera en premier chez l'équipe guinéenne d'AS Kaloum Stars, finaliste de la Coupe de la CAF dans son ancienne formule en 1995 et 13 fois championne de Guinée.

Le MAS, pour sa part, après avoir disposé du Club Atletique Renaissance Aiglons (CARA) du Congo, entretient l'espoir légitime de poursuivre sa campagne africaine après avoir hérité (aller à Fès) de la formation ivoirienne de SC Gagnoa, un abonné des avant-postes du championnat localsans pour autant décrocher le moindre titre.

Contrairement à la Ligue des champions, ce tour des seizièmes de finale de la Coupe de laCAF sera suivi par un autre seizième bis (aller : 7, 8, 9 avril ; retour : 14, 15, 16 du même mois) avant d'aborder la phase de poules