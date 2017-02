Algérie: Algérie-Allemagne - Installation d'un groupe de travail chargé du suivi des recommandations de la Commission mixte

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

Les importations algériennes de l'Allemagne sont constituées notamment d'équipements industriels et de produits de consommation, tandis que les exportations sont dominées par les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les produits semi finis.

En 2016, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,07 milliards de dollars dont plus de 3 milliards de dollars d'importations algériennes de l'Allemagne et près de 64 millions de dollars seulement d'exportations algériennes, soit un déficit de 2,94 milliards de dollars.

A la fin des travaux de la Commission mixte, un mémorandum d'entente a été signé par l'entreprise algérienne de produits phytosanitaires "Alfit" (filiale de la société Asmidal) et l'entreprise allemande "Henkel" pour la réalisation de deux unités de production d'insecticides à Mascara et Batna.

A ce titre, le ministre a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette rencontre qui été une occasion pour débattre de la coopération économique entre l'Algérie et l'Allemagne, notamment dans le domaine de l'industrie et de traiter les problèmes qui entravaient le développement des projets bilatéraux, ce qui permettra, a-t-il dit, de donner une forte impulsion à la coopération bilatérale.

