Afrique Centrale: HCR - Reprise du rapatriement des réfugiés rwandais en RDC

Depuis 2015, le HCR et la CNR ont enregistré avec la biométrie plus de quarante deux mille réfugiés rwandais de longue date en RDC. Le rapatriement organisé par les autorités avec le HCR s'applique seulement aux réfugiés, c'est-à-dire aux civils. Ce processus est séparé du retour des ex-combattants.

Rappelons qu'en 2016, le HCR avait rapatrié plus de six mille réfugiés rwandais depuis Goma et Bukavu avant la suspension de cette opération le 14 décembre, et la mise en place des nouvelles mesures pour renforcer le contrôle et exclure les cas de fraude qui seront orientés vers les autorités.

Les adultes reçoivent l'équivalent de deux cent cinquante dollars américains. À cela s'ajoute la ration alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour couvrir une période de trois mois, contre la ration et les articles ménagers essentiels uniquement auparavant. Les mineurs ont droit à cent cinquante dollars américains plus trois mois de ration alimentaire du PAM.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.