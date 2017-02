Maroc: Le pays laisse passer des migrants pour faire pression sur l'UE

Sur un autre plan, le Commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete, a déclaré récemment que l'UE tiendra désormais compte, selon le droit international, du statut "distinct et séparé" du territoire du Sahara occidental dans ses échanges avec le Maroc en matière d'énergie renouvelable.

L'accord de pêche avec l'UE permet au Maroc de vendre des permis de pêche dans les eaux territoriales du Sahara occidental, un pays occupé par le Maroc et que l'Onu a déclaré territoire non autonome, donc éligible à l'autodétermination.

"Ce n'est pas la première fois que le relâchement des contrôles aux frontières coïncide avec une frustration politique de Rabat", a-t-il indiqué, rappelant qu'en août 1994, plus de 900 migrants africains traversaient Gilbraltar sur des embarcations de fortune et débarquaient sur les plages andalouses.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.