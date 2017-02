Sénégal: Assises de l'entreprise - « J'ai été et je reste pour toujours un militant de l'entreprise »

Enfin, le premier ministre a affirmé que le gouvernement du Sénégal recherche « un partenariat plus renforcé entre l'Etat et le secteur privé ».

Sur cette lancée, Mahammed boun Abdallah Dionne a déclaré que l'ambition du Sénégal de se positionner en hub est réel, aux regards de ses atouts en termes d'infrastructures et de ressources humaines dans ce domaine. « Nous avons déjà mobilisé auprès de la Banque africaine de développement 46 milliards de francs CFA pour la réalisation à Diamniadio d'un premier parc technologique » a-t-il ajouté

« Nos PME-PMI et nos petites unités artisanales ont besoin d'être organisées en conglomérats et d'être mieux soutenues au plan des équipements pour mieux capter les marchés. Le gouvernement a déjà une offre d'accompagnement dans ce sens » a indiqué le premier ministre avant d'ajouter que « la République est là pour tous ses citoyens et il en sera toujours ainsi ».

