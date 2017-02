Algérie: La loi électorale a apporté de nombreuses garanties quant à la transparence des élections

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

Au sujet de rapports prévoyant des troubles en Algérie à l'avenir, M. Ouyahia a déploré le fait que certaines analyses et déclarations faites à l'étranger "soient parfois alimentées de l'intérieur", ajoutant que la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat "était un sacrifice et qu'il n'avait aucun intérêt personnel à prolonger son mandat".

"Les français ont fait quelques pas dans ce sens à commencer par leur ambassadeur en Algérie en 2003, puis avec les déclarations du président Hollande lors de sa visite en 2012", a-t-il poursuivi affirmant cependant que son parti "estime que la priorité est à l'édification de notre pays et à la consolidation de sa place et la non dépendance financière et technologique à l'étranger.

"Plusieurs assemblées de wilaya ont d'ores et déjà achevé leur travail et les dossiers commenceront à être centralisés à partir du week-end prochain pour la finalisation de l'opération", a-t-il ajouté, précisant que cette méthode de candidature "démocratique" procède de "notre conviction que les militants sont les mieux placés pour connaître quels sont les meilleurs candidats".

Parmi ces garanties, le secrétaire général du RND a cité la présence, dans chacun des 50.000 bureaux de vote prévus, de cinq observateurs représentant les partis et les listes indépendantes en lice, outre le procès-verbal de dépouillement et la Haute instance indépendante de surveillance des élections qui peut, a-t-il dit, "réquisitionner le nombre d'huissiers de justice qu'elle juge nécessaire".

