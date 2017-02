Algérie: Création à l'avenir d'unités pour les femmes enceintes et allaitantes dans tous les établissements pénitentiaires

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

M. Felioune et son hôte ont effectué, à l'occasion, une visite des différents ateliers de formation, à l'instar de ceux de la coiffure et de la couture, dont M. Andrew a souligné l'intérêt dans la "préparation des détenues à intégrer la société, après avoir purgé leur peine".

"Ces unites garantissent à l'enfant le moindre de ses droits, qui est de rester avec ses parents ou l'un d'eux", a estimé, pour sa part, le directeur des projets auprès du bureau territorial de l'Organisation internationale de réforme pénale, pour le Moyen Orient et l'Afrique, Mohamed Chebana, signalant que l'unité assure un "environnement différent à celui des prisons, et plus proche du monde extérieur".

"Nous allons oeuvrer, à l'avenir, en vue de la généralisation de cette expérience déjà concrétisée à l'établissement carcéral de Bouira", a indiqué M Felioune dans une déclaration à la presse, en marge de l'inauguration, en compagnie de l'ambassadeur de Grande Bretagne en Algérie Andrew James Noble, d'une unité pour les femmes enceintes et allaitantes dans l'établissement de rééducation et de réadaptation de Koléa.

Tipasa — Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune, a annoncé, mardi à Tipasa, la généralisation à l'avenir de l'expérience des unités dédiées aux femmes enceintes et allaitantes, à tous les établissements pénitentiaires du pays.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.