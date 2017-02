Algérie: 155 herboristeries pratiquant la médecine alternative fermées dans la wilaya d'Alger

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

Il n'existe pas d'école ni d'institut de formation à la médecine traditionnelle en Algérie, a-t-il dit préconisant la création de telles établissement pour mettre un terme au agissement qui nuisent à la santé du citoyen et à la société plus globalement.

Les propriétaires de ces boutiques pratiquaient la Hijama (médecine ventouse) alors qu'ils n'ont pas les qualifications requises, cette médecine n'étant pas enseignée dans les universités algériennes, a expliqué le responsable à l'APS. En outre, ces commerçants qui n'ont aucune connaissance de la médecine alternative ou traditionnelle, proposent à la vente des mixtures dont les composés et origine restent inconnus et dont les effets sont néfastes pour la santé des citoyens notamment ceux présentant des maladies chroniques.

