Algérie: Belaid met l'accent sur l'importance de la préservation de la langue mère en tant que vecteur de l'identité nationale

Alger — Le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, a mis l'accent mardi à Alger sur l'importance de la préservation de la langue mère en tant que vecteur de l'identité nationale et langue fédératrice.

Lors d'une journée organisée par le HCLA et le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la langue mère, M. Belaid a précisé que plusieurs pays avaient procédé à la mise en place de conseils pour trouver des mesures susceptibles de garantir la "préservation de leurs langues en donnant la priorité à la langue mère en tant que vecteur de l'identité et langue fédératrice".

"Les langues nationales sont un composant des références nationales.

Plus la langue est développée et unifiée, plus la nation est cohérente", a-t-il estimé.

"La langue arabe en Algérie est une langue fédératrice et non ethnique ou une idéologie partisane et la langue amazighe est la langue de notre patrimoine", a dit le président du HCLA, estimant que cette rencontre préludait d'une ère de cohésion qui s'inscrirait dans le cadre de la réconciliation nationale en application du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Concernant la coopération entre les deux instances, M. Belaid a rappelé l'existence d'un projet de collecte de manuscrits algériens en prévision de leur écriture dans les deux langues.

Pour sa part, le secrétaire général du HCA, Si Hachemi Assad, a fait part de l'existence d'un programme en commun avec le HCLA à travers des activités comme la traduction, en tant que point d'union entre les deux langues.

Le responsable a rappelé que ce programme a été entamé en 2014 avec la traduction de plusieurs romans algériens de l'arabe vers la langue amazighe et vice versa outre l'utilisation de glossaires dans les différentes administrations.

M. Assad a évoqué la Constitution amendée qui a ouvert la voie à la promotion de la langue amazighe avec sa dimension nationale, mettant en exergue l'importance d'"adopter un discours apaisé et trouver les formules adéquates pour réaliser une continuité linguistique".