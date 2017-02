Algérie: Restauration de la Casbah d'Alger - Près de 100 vieilles bâtisses historiques menaçant ruine recensées

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

Le Fonds national du patrimoine a consacré un montant de 707 millions de dinars pour réaliser les travaux de fouilles sur 3200 m de profondeur, a affirmé M. Zekagh, appelant, à cet effet, le ministère des Affaires religieuses qui compte 1000 wakfs (locaux, contructions et autres) à contribuer à l'opération de réhabilitation de la Casbah, en sus d'encourager le secteur privé à lancer les projets visant à protéger les métiers de l'artisanat, à créer des postes d'emploi et à encourager le tourisme pour enrichir son patrminoine immatériel.

L'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés avait effectué, de 2007 à 2011, des études d'évaluation de l'état des constructions de la Casbah d'Alger et examiné les moyens de les restaurer.

Avant le transfert du dossier de la Casbah vers la wilaya, il était prévu d'opérer des travaux de réfection d'urgence au niveau de 212 bâtisses, outre 7 mosquées et 9 maisons historiques liées à la guerre de libération et 51 contructions inoccupées, précise le même responsable.

M. Zekagh a assuré qu'il allait présenter l'aide technique, les études et les projets de restauration de la Casbah d'Alger, élaborés par son équipe, composée de 20 architectes, aux services de la wilaya, en attendant les résultats de la nouvelle structuration de l'Office et de ses missions.

Le directeur a qualifié de "positive" la décision du transfert du dossier de la Casbah d'Alger aux services de la wilaya d'Alger, estimant qu'elle constituait "un réel vecteur" à même de relancer ce dossier et d'accélérer l'opération de restauration de ce site historique, au regard des moyens de la wilaya d'Alger notamment en matière de relogement, d'aménagement du territoire, d'hygiène et autres.

M. Zekagh a mis l'accent sur la difficulté d'intervenir au sein d'un vieux tissu urbain comme celui de la Casbah d'Alger, classée aux niveaux national et international et protégée par des textes de lois, d'autant qu'elle demeure habitée.

93 bâtisses historiques, classées dans la case "rouge" et menaçant ruine, ont été recensées à la Casbah d'Alger, a affirmé M. Zekagh, appelant au relogement temporaire ou permanent de leurs habitants, selon la nature et l'acte de propriété, en vue de lancer les travaux de restauration et de stopper leur détérioration en raison des infiltrations d'eau et de la dégradation des canalisations des eaux usées.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.