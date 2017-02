Algérie: Championnat militaire inter-écoles de natation - L'ETI et l'ENPIE se partagent les médailles d'or

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

Le Directeur de l'Ecole supérieure de matériel d'El Harrach, le Général Abdelghani Moumen, a salué dans son allocution de clôture, les athlètes participants, et a encouragé les vainqueurs à persévérer dans l'entraînement pour décrocher plus de titres à l'avenir.

La compétition qui a enregistré la participation de 81 nageurs représentant 11 écoles militaires a vu le déroulement de quatre épreuves spécifiques : 50m nage avec obstacles (messieurs), 50m et 100m nage libre (messieurs et dames), 4x50m nage libre (messieurs et dames), et 50m nage de sauvetage.

Alger — Les nageurs de l'Ecole technique d'intendance (ETI) et de l'Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat (ENPEI) se sont partagés les médailles d'or du championnat d'Algérie militaire inter-écoles de natation, disputé lundi et mardi à l'Ecole supérieure de matériel d'El Harrach (Alger).

