Dans le cas d'espèce, l'on a envie de se poser la question suivante : qui a donné l'ordre de tirer et pourquoi ? En tous les cas, c'est le pouvoir qui en porte l'entière responsabilité morale et politique ; lui qui est sans doute à la base de la réquisition des forces de l'ordre.

En tout cas, ce n'est pas au président Alpha Condé que l'on pourrait faire la leçon ; lui qui, du haut de son statut d'opposant historique, aura consacré une bonne partie de sa vie à la défense et à la promotion des libertés individuelles et collectives. Autrement, ce serait donner l'impression que les habits de la démocratie et de l'État de droit sont trop grands pour la Guinée.

Ce qui a eu pour conséquence de faucher inutilement des vies humaines dont on aurait pourtant pu faire l'économie. Et ce n'est pas la première fois que la Guinée s'illustre de façon aussi triste, à la face du monde.

La Guinée n'en finit plus de faire parler d'elle, en termes de manifestations violentes qui se soldent toujours par des morts d'hommes. Quand ce ne sont pas des manifestations politiques, ce sont des revendications sociales qui finissent généralement de façon dramatique, comme cela a encore été le cas le 20 février dernier, suite à la grève des syndicats de l'enseignement qui a débouché sur des violences meurtrières dont le bilan officiel fait état de cinq morts et une trentaine de blessés à Conakry.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.