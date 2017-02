Burundi: Polémique autour de la crise alimentaire

Le gouvernement réfute catégoriquement ce mot de « famine » et parle d'un simple « déficit » de la production agricole en 2016, dû uniquement aux seuls aléas climatiques. Aujourd'hui, le gouvernement a les choses bien en mains, assure le ministre burundais en charge des Affaires sociales et met sur le compte de l'émotion, l'appel lancé depuis Arusha en Tanzanie. « Il ne faudrait pas s'alarmer outre mesure. Au niveau du gouvernement, la situation est sous contrôle », assure Martin Nivyabandi.

Au Burundi, de plus en plus de voix s'élèvent pour alerter sur une grave crise alimentaire. Mais le gouvernement burundais continue de démentir, tout en reconnaissant une chute de la production en 2016, mais qui serait selon lui en train d'être résorbée grâce à une bonne production ces derniers mois.

