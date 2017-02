Afrique Centrale: Crise humanitaire autour du lac Tchad - Une conférence de donateurs annoncée

La participation du Cameroun était au centre de l'audience accordée vendredi par le ministre délégué auprès du MINREX Dion Ngute à des diplomates étrangers.

Oslo, la capitale de la Norvège, accueille, les 23 et 24 février prochain, une conférence internationale de donateurs. C'est une initiative des Nations unies et de la République fédérale d'Allemagne (RFA), pour trouver des moyens adéquats en vue de résorber la crise humanitaire qui sévit dans la région du lac Tchad. L'invitation officielle au gouvernement camerounais a été transmise vendredi au ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth Dion Ngute. C'était au cours d'une audience conjointe accordée à l'ambassadeur d'Allemagne, Hans-Dieter Stell, et au représentant-résident du Système des Nations unies, Najat Rochdi. Dans les détails, la conférence des donateurs d'Oslo, à la lumière des explications des hôtes du MINREX, vise à mobiliser les efforts humanitaires et solliciter un plus grand engagement de la communauté internationale. Dans le but d'empêcher une nouvelle aggravation de la situation. Déjà, plus de 10,7 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Près d'un quart d'entre elles ont été forcées à quitter leur domicile en raison de conflits ou de pénuries alimentaires. La région est frappée par les exactions du groupe terroriste Boko Haram et la récession économique qui ont provoqué de grandes souffrances. L'ONU, la Croix-rouge et d'autres organisations humanitaires ont lancé des appels pressants afin d'obtenir une aide urgente. « Il est surtout question de faire le lien entre l'humanitaire et le développement. Nous devons investir sur tout ce qui est relèvement économique et social, en aidant les populations à sortir de cette crise », a expliqué Najat Rochdi. Il est donc prévu des rencontres avec la société civile et le secteur privé, avant les échanges au sommet entre les gouvernements et les organisations internationales. Le Cameroun, qui est frappé par cette crise et offre son hospitalité aux réfugiés, y est donc attendu.