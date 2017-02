Congo-Brazzaville: Sangha - Les écoles ORA confrontées à d'énormes difficultés

En effet, dans ce département les écoles primaires construites par l'Etat, il y a des décennies, sont actuellement éloignées de certains villages qui ont connu une véritable éclosion démographique. C'est par exemple, le cas du village Matoto qui, sans école primaire regorge à lui seul de plus de deux cents enfants bantus et autochtones.

Pour sauver les enfants de l'analphabétisme, l'expérimentation des écoles ORA a été lancée par la Fondation Fréderic pour assistance aux bambedjélé (FFAB) et le Collectif Baaka pour le Progrès(CBP), deux ONG locales, au regard de l'abandon des enfants par les parents et de l'éloignement des écoles primaires.

A en croire la coordonnatrice des écoles ORA et présidente du Collectif Baaka, il faut environ 5.250.000 FCFA pour couvrir la paye de ces encadreurs qui sont rémunérés à 75.000 francs le mois par personne. Par contre, l'aide financière apportée par l'Unicef s'élève à plus de deux millions de francs CFA.

« Nous lançons un appel aux bienfaiteurs et aux organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le développement éducatif de notre pays à venir en aide à ces animateurs », a déclaré Melaine Rita Ngokia.

En sa double fonction de coordonnatrice des écoles ORA et présidente du Collectif Baaka pour le Progrès, elle ajoute également, la difficulté d'assurer la supervision de toutes ces écoles reparties sur trois axes, notamment Mambili-Mokéko, Djaka-Matoto et Pokola-Kabo.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.