Congo-Brazzaville: Vincent Rautureau - « Au regard de ses performances, la convocation d'Exaucé n'est pas une surprise »

A l'occasion de la première convocation d'Exaucé Ngassaki en équipe 1 du SM Caen (ce soir en match en retard face à Nancy), Vincent Rautureau, son ancien formateur au CESD La Djiri livre ses impressions sur le jeune attaquant de 20 ans. Et analyse la situation de Durel Avounou, son coéquipier en réserve caennaise.

Monsieur Rautureau, on imagine votre joie ce matin en découvrant la première convocation d'Exaucé Ngassaki avec l'équipe A de Caen...

Oui, c'est magnifique. Pour être honnête, j'étais au courant depuis hier, car Exaucé s'est empressé de m'appeler dès qu'il a appris la bonne nouvelle. Comme il n'arrivait pas à me joindre, il a téléphoné au président Amouzou, ce qui montre l'attachement et le respect qu'il porte au CESD la Djiri. Cette convocation est la reconnaissance de l'investissement et du travail accompli depuis des années par l'académie.

Alors qu'on attendait plutôt Durel Avounou, cette convocation d'Exaucé n'est-elle pas une petite surprise pour vous ?

Je ne dirai pas une surprise, car la situation est conjoncturelle. Aujourd'hui, Patrice Garande est probablement confronté à un manque dans le secteur offensif et au moment de « piocher » dans l'équipe réserve, il prend l'élément en forme. Car Exaucé réalise un gros début d'année 2017 avec 5 buts marqués (ndlr : pour un total de 6 buts en 15 matchs de CFA 2), sans oublier les passes décisives et son activité en match. Ses performances ont amené Patrice Garande à l'appeler à deux reprises à l'entrainement avec l'équipe première, durant lesquels il a pu constater le potentiel du joueur. Au regard de ses performances, cette convocation n'est pas une surprise.

Et pour Durel ?

Il faut qu'il soit patient. Son temps viendra. Caen lui a fait signer un contrat de longue durée, ce qui prouve qu'ils comptent sur lui.

N'est-il pas un peu pénalisé par son positionnement en défense centrale avec la CFA 2, alors que c'est au milieu qu'il a gagné ses galons d'international congolais ?

Aujourd'hui, le staff de la réserve a besoin de lui en défense centrale et il répond aux attentes. Ça lui permet d'acquérir d'autres cordes à son arc et ça ne peut qu'être bénéfique. Maintenant, il est évident que c'est au poste de milieu qu'il donnera toute la mesure de son talent, car son abattage de jeu et sa capacité à perforer les lignes adverses par sa qualité de passe sont énormes. Je suis persuadé que le Stade Malherbe de Caen lui donnera sa chance dans un avenir proche.

On constate que le contact n'est pas coupé entre vous et les deux Caennais. Et avec les autres ?

Quand on passe deux ans à temps complet avec de jeunes joueurs, les rapports ne se limitent pas à ceux d'un formateur. On devient aussi un « second père ». Et ce lien demeure lorsque les chemins se séparent. Ils savent d'où ils viennent et ne l'oublient pas, ce qui en dit long sur leur mentalité. Chaque semaine, je reçois des messages de joueurs qui me demandent des nouvelles. Et lorsqu'ils ont des choix à faire, ils me demandent des conseils. Vous parliez de Nicolas, qui est parti rejoindre son frère Fabrice Ondama au Wydad de Casablanca. Je l'ai eu pas plus tard qu'il hier. On essaie de former des bons joueurs, mais surtout des bons garçons. Et je crois qu'on a plutôt bien réussi.

Aux dernières nouvelles, vous étiez dans le staff de la Mauritanie. Quelle est votre actualité ?

J'ai quitté la Mauritanie et je suis actuellement en attente. Depuis quelques temps, je suis au Congo dans le cadre du tournoi de la Djiri, qui vient de s'achever. J'ai pu constater l'émergence de plusieurs académies comme Aigles Sport, vainqueur du tournoi, Renaissance olympique, Flamengo, Teknik Art, l'Académie CFAO, qui démontre le potentiel incroyable de la jeunesse congolaise. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait acte de candidature pour revenir au Congo. Des postes sont vacants et je souhaite faire bénéficier le football congolais de l'énergie et des compétences dont j'ai fait preuve lors de mes années au CESD La Djiri.