Cameroun: La nouvelle vie du train, quatre mois après

Les autorités administratives, judiciaires et les forces de défense de la région de l'Adamaoua ne sont pas en reste. Le retrait de certaines voitures wagons-lits et 1ère classe de la circulation est paralysant pour eux. Ils sont obligés de prendre le risque de la route avec tout ce que cela comporte. « On ne programme pas les voyages sur Yaoundé. Les réunions se décident à Yaoundé et c'est parfois à quelques heures, la veille, que nous sommes informés. Et c'est par le train que nous sommes sûrs d'y arriver le lendemain », confie un délégué régional en service à Ngaoundéré. Idem pour ses deux collègues des régions du Nord. Arrivés à Ngaoundéré, les trois chefs de services régionaux ont été obligés de prendre le risque de voyager par route. Ils n'ont pas pu avoir de billet de train de 2ème classe dans le train 191 à destination de Yaoundé.

Pas de places debout, rappelle les responsables de la coordination du nord aux voyageurs. « Chaque voyageur c'est une place assise. Nous exécutons les instructions de notre hiérarchie », explique une guichetière à un voyageur arrivé à la gare dans les environs de 17 heures. Il décide de renvoyer pour le lendemain son voyage. « C'est une décision injuste pour les voyageurs des régions septentrionales qui veulent rallier le sud du pays », déplore Nana Ismaila, un voyageur de la région de l'Extrême-Nord. Sali Jean, un autre voyageur de Touboro trouve que la décision du retrait des wagons-lits et 1ere classes assises de fabrication chinoise dessert le camerounais moyen. « Il n'y pas d'avion et la route est mauvaise.

Comme lui, ils sont nombreux qui malgré le retrait des wagons-lits et 1ere classe du train Camrail continuent d'effectuer les voyages entre Ngaoundéré et Yaoundé par train.

La mine marquée, les voyageurs du train 191 ne se découragent pas. Ils veulent néanmoins continuer le voyage par train. « C'est ici, à la gare que j'ai appris qu'il n'y avait pas de wagons-lits et de 1ere classe assises. Je dois être à Yaoundé pour une réunion ce lundi (hier Ndrl). Et le train est pour moi synonyme de sécurité. Même en 2ème classe je continue mon voyage sur Yaoundé par le train Ã'», confie, déçu, Abakai Ali, un fonctionnaire de la ville de Garoua.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.