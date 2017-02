Madagascar: Polémique sur les taxes portuaires

Avec ce système, les transporteurs et opérateurs devront déclarer le contenu des cargaisons avant l'arrivée du navire dans le port malgache et payer une redevance de 50 à 85 euros par conteneur, en fonction de leur provenance (l'APMF estime à environ 250 000 le nombre de conteneurs qui sont débarqués chaque année dans les ports malgaches).

Mais pour Jean-Hubert Zipa, le directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) chargée de mettre en œuvre ce nouveau mécanisme de contrôle de la chaîne logistique, l'ACD reste l'outil idéal pour répondre aux normes internationales, « un outil pour pouvoir améliorer le degré de sûreté par rapport aux navires, aux marchandises et aux installations portuaires de Madagascar ».

Il y a un an à Madagascar, le secteur du transport maritime et ses opérateurs économiques protestaient contre la volonté du gouvernement d'instaurer l'Advance Cargo Declaration, un nouveau système de déclaration des cargaisons. Le tollé avait été tel que les autorités avaient suspendu leur décision, annonçant alors vouloir laisser plus de temps pour dialoguer.

