Afrique de l'Ouest: UNICEF - La directrice régionale en séjour de travail à Brazzaville

La nouvelle directrice de l'Unicef pour ces deux sous-régions de l'Afrique, Marie-Pierre Poirier, effectue du 21 au 25 février sa première visite de travail en République du Congo, indique un communiqué de presse de l'Unicef

Pendant son séjour, Marie-Pierre Poirier participera à la réunion consultative de haut niveau sur la polio pour les pays autour du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, Centrafrique, Tchad), ce 22 février au siège de l'OMS-Afro. Elle prendra également part à la mission de haut niveau de Gavi (Alliance mondiale pour les vaccins) en compagnie de la directrice exécutive de cette organisation, pour échanger avec les hautes autorités congolaises sur certaines mesures stratégiques urgentes à mettre en œuvre pour préserver les acquis du Congo en matière de santé conformément à la vision de l'émergence du Congo d'ici 2025, poursuit le communiqué de presse.

En effet, en 2015, le Groupe de travail inter institutions sur le financement de la vaccination a recommandé une mission de plaidoyer inter institutions (Secrétariat Gavi, OMS, Unicef, Banque mondiale, Fonds mondial) pour plaider en faveur du financement durable de la vaccination et de la santé en général.

« En outre, Marie-Pierre Poirier fera une visite de plaidoyer ce 22 février auprès des ministres des affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité ; de la Justice, des droits humains et la promotion des peuples autochtones et du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation », a annoncé le communiqué.

La directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre assistera enfin, le 24 février à la signature d'un accord entre la directrice exécutive de Gavi et le ministre des Postes et télécommunications, en présence de la ministre de la Santé et de la Population.