La première édition du salon des métiers du bois a fermé ses portes le 20 février dernier. L'heure est au bilan : de quatre millions de chiffre d'affaires en termes de ventes attendues, les artisans ont pu réaliser plus de douze millions (12. 515.000f) et de deux mille visiteurs attendus en dix jours, le salon a mobilisé environ cinq mille visiteurs.

Rosine Bénie Sita est une artisane créatrice de mode, elle tient un stand de colliers, de sacs en perle et d'autres articles de décoration fabriqués en bois. Pour elle, cette première édition est riche en expérience surtout en matière d'affaires. « Tous les jours les gens venaient voir nos produits, pour acheter et parfois pour faire d'autres commandes », a-t- elle confié.

Nous sommes organisés en deux groupes, nous dit Beaujolin Mbemba, le groupe filière bois de Brazzaville et Congo-meuble. « Les membres du gouvernement sont passés, ils nous ont appréciés par rapport à nos talents. Le Premier ministre a même acheté un ensemble de table », s' est réjoui cet artisan.

De manière générale, cette première édition est considérée, par les participants, comme une « grande » école qui, d'après eux, leur permettra de corriger les imperfections constatées. Pour justifier les prix des objets que certains visiteurs estiment légèrement au-dessus de la bourse des Congolais, les artisans parlent du coût de la matière première (le bois).

Outre l'accès aux produits du bois, « nous sollicitons la mise en place sur le marché de Brazzaville d'une galerie qui sera le miroir de l'exposition de la créativité des produits made in Congo, ainsi que des formations modulaires pour le renforcement de nos capacités professionnelles », a déclaré un représentant des artisans, Pedro Mayembe.

Du côté des autorités, c'est le même motif de satisfaction. A en croire le directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat, Serge- Gaston Mondélé-Mbouma, cette manifestation prouve à suffisance que les métiers du bois ont toutes leurs places dans les stratégies de diversification de notre économie congolaise, notamment dans la quête du "made in Congo", tant souhaité..

« Ce bilan aussi éloquent que positif ne doit pas nous laisser indifférents des critiques sur la finition des produits et leur normalisation. C'est pourquoi, la prochaine édition dont j'affirme l'organisation l'année prochaine, à la même période et au même endroit, sera plus technique et très professionnelle que la première », a-t-il annoncé.

