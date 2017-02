Rappelons que l'Accord de partenariat volontaire (APV)/ FLEGT est un accord international bilatéral entre l'Union européenne et un pays exportateur de bois, dont le but est d'améliorer la gouvernance forestière du pays et de s'assurer que le bois importé dans l'Union européenne remplit toutes les exigences réglementaires du pays partenaire. C'est en 2010 que le Congo a signé l'APV/Flegt avec l'Union européenne.

« Le succès du Flegt au Congo ne se fera pas sans une implication forte de ces administrations qui ont un rôle majeur, et qui, malgré les efforts consentis et les appuis dont elles ont pu bénéficier, n'ont pas encore tous d'outils pour s'assurer du respect d'une grille de légalité », a-t-il indiqué.

Intervenant pour sa part, le directeur de TEREA, Benoît Demarquez a souligné que le contrôle de la légalité ne peut être assuré depuis Brazzaville, mais se doit de l'être à partir des directions départementales, proches du terrain, et disposant d'une connaissance fine du contexte et des entreprises intervenant dans leur circonscription.

D'après cette dernière, ce contrat renforce les initiatives précédentes amorcées dans le cadre du projet forêt et diversification économique puis de la coopération bilatérale avec les organismes et institutions internationales (FAO, Pnud, OIBT, UE, GIZ... ).

« Les agents des eaux et forêts, principaux bénéficiaires de ce renforcement des capacités, doivent améliorer leur image ternie par les multiples doléances des usagers. Ces réformes sont importantes pour une véritable dynamique de diversification de notre économie et de croissance durable », a déclaré Rosalie Matondo.

