Congo-Brazzaville: La 5e édition du Fima aura lieu en mars

La nouvelle édition du Festival international des musiques et des arts (Fima) se déroulera du 3 au 9 mars au stade Kokolo Copa, dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire. Ce festival est l'un des plus grands rendez-vous culturel qui réunit des musiciens et artistes de plusieurs pays d'Afrique.

Devenu une référence en la matière, le Fima s'est engagé à faire connaître l'art et la musique du Congo en particulier et d'Afrique en général auprès d'un large public.

Après une édition 2016 placé sous le thème «la promotion de la paix et le soutien à la culture », le Fima a décidé de faire à nouveau parler de lui, avec une nouvelle et cinquième édition toute aussi exceptionnelle.

Avec toujours autant de folie et de passion que les années précédentes, cette cinquième édition aura une programmation pointue. le Fima compte bel et bien montrer qu'il joue désormais dans la cour des grands en soufflant un vent frais dans sa programmation. Plusieurs concerts géants sont prévus avec des artistes de renom mais également en herbe.

En effet, chaque année, la population attend avec impatience la tenue de ce festival qui prête attention à tous les genres musicaux, partant des jeunes pousses du Ndombolo aux artistes pop en passant par la scène locale florissante.

Depuis près de 5 ans, de nombreux festivaliers ont fait du Fima un rendez-vous incontournable permettant à plusieurs générations de se retrouver et de célébrer la musique dans sa plus grande diversité.

Interrogé par les dépêches de Brazzaville, Médard Mbongo, directeur-manager de MB production et promoteur de cet évènement a rappelé que pour cette cinquième édition son équipe a décidé de remettre le couvert avec une programmation encore plus exceptionnelle à ne pas manquer.

«La date du 8 mars sera, par exemple, une journée exceptionnelle avec des artistes féminins de renom. Pour cela, j'invite le public à venir nombreux encourager les artistes et je profite de cette occasion pour demander aux entreprises de la place de nous accompagner dans cette aventure pour la promotion des artistes », a-t-il dit. Rappelons que depuis sa première édition, le Fima a rencontré un vif succès auprès d'un public extrêmement attentif et réceptif. Cette cinquième édition aura comme parrain Patou Paka, ambassadeur culturel, social, sportif et du développement.