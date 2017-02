Congo-Brazzaville: Mouvement scout - Un échange d'expériences sur l'animation spirituelle des groupes

Nous sommes donc nombreux à participer au relèvement de l'éducation des enfants et jeunes dans les différents pays et particulièrement au Congo », a-t-il déclaré, ajoutant que « le scoutisme nous prépare à être responsable car c'est un mouvement d'éducation ».

La vice-présidente de l'association des scouts et guides du Congo, Emilienne Raoul a, pour sa part expliqué dans son mot d'ouverture que le scoutisme au Congo fait partie de la grande famille scoute mondiale. « Ce mouvement a 40 millions de scouts et 10 millions de guides scoutistes féminins.

« Le scoutisme est un mouvement d'inspiration chrétienne, d'approfondissement catholique et de dimension mondiale et d'approbation multi religieuse où l'on apprend à vivre en famille diversifiée », a-t-il expliqué.

Interrogé sur le mouvement scout, l'aumônier général a indiqué que le rôle du scout est d'apprendre aux enfants à vivre dans le monde et à participer à la vie de la famille. il a en outre indiqué que l'unification de ce mouvement n'approuvent pas l'assentiment de tous les aumôniers scouts et guides. Selon lui, ces derniers doivent garder chacun sa force religieuse.

La rencontre regroupe du 21 au 23 février, les aumôniers et les cadres scouts et guides du Congo d'obédience catholique ; protestante ; kimbanguiste ; éclaireurs et bien d'autres.

