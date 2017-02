Face à la crise qui secoue la famille des sports paralympiques, les présidents de clubs, dans leur ensemble, du moins tous ceux qui sont affiliés, ont apporté leur soutien au président Trazié Serge Pacôme.

Dans un communiqué rendu public, les présidents de clubs, à travers leur porte-parole Ano Adou Hervé ont invité les uns et les autres « à ne prêter aucune attention et considération aux agissements de Koné Adama et ses complices »

Pour eux, « le président Trazié Serge Pacôme est bel et bien en place, il n'y a aucune crise au sein de la Fisp et la prétendue élection de Koné Adama par des acteurs non membres de la Fédération n'a aucun sens. Cette élection est nulle et de nul effet » ont fait savoir les présidents de clubs à travers leur porte-parole.

Selon Ce dernier les clubs en dehors du Comité directeur de la Fisp sont les seuls habilités, en vue des textes, à convoquer une assemblée générale (Ag) aux deux tiers de leur nombre.

Ce qui n'a jamais été fait. Notons que une assemblée générale avait été tenue par des personnes se réclamant présidents de clubs et avaient élu Koné Adama comme le nouveau président de la Fédération ivoirienne de sports paralympiques.