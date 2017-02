Ile Maurice: Neuf plantons acquittés pour le vol de Rs 10 millions en billets usés

Ils faisaient l'objet de 45 charges de complot, vol, recel et possession d'articles obtenus illégalement. Deoanand Jankeeparsad, Ahmad Sameer Mustan, Mahadeo Ramessur, Faizal Kootab, Sooroojlall Hurnaum, Bhananjay Jootun, Vithilingum Neelapin, Jayram Luximon et Ramanand Jeerakun étaient accusés d'avoir subtilisé des billets de banque usés, totalisant une somme de Rs 10 millions, qui devaient être détruits. Or, les neuf plantons ont été acquittés en cour intermédiaire, ce mardi 21 février, faute de preuves.

Cette affaire remonte au 7 septembre 2002. La Banque de Maurice avait confié aux Casernes centrales la tâche de détruire des billets de Rs 100, Rs 500 et Rs 1 000 étant donné que son incinérateur était en panne. On reprochait aux accusés d'avoir comploté pour subtiliser l'argent avant qu'il ne soit détruit, en utilisant un récipient en métal pour y entasser les billets. Ils les auraient ensuite récupérés.

Toutefois, la magistrate Renuka Dabee a pris en compte le fait que les plantons ont plaidé non coupables et que Deoanand Jankeeparsad a soutenu avoir été victime de brutalité policière. Selon elle, la version de ce dernier est plausible et il n'y a pas assez de preuves contre eux.

Quant aux accusés, ils soulignent que le jugement représente un grand soulagement pour eux, mais aussi pour leurs familles. «Ce n'était pas facile. J'ai été suspendu comme planton aux Casernes centrales et j'ai dû effectuer des petits boulots pour joindre les deux bouts», a indiqué Ahmad Sameer Mustan. D'ajouter qu'il souhaite à présent récupérer son poste.

Les accusés avaient retenu les services de Mes Yayia Nazroo, Madan Dulloo, Sanjeev Teeluckdharry, Anoup Goodary, Veda Baloomoody et Rex Stephen.