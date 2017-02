Ile Maurice: Vanessen Kamachi meurt électrocuté deux jours après son mariage

La famille Kamachi, qui habite à la rue Charles Chéron, à Eau-Coulée, reste inconsolable, d'autant plus que le père de la victime est décédé deux mois plus tôt, soit le 28 décembre 2016. Elle attend l'arrivée de la sœur et du cousin de Vanessen pour les funérailles qui auront lieu le jeudi 23 février.

«Vanessen était un bon vivant. Il était impatient de voir son bébé. Il avait beaucoup de projets pour sa famille. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait sortir en boîte, il appréciait plus les moments avec ses proches. Et il ne manquait jamais à l'appel lorsqu'il s'agissait du travail», affirme Mevin.

Vanessen Kamachi, 31 ans, et son épouse venaient tout juste de commencer une nouvelle vie à deux. Ils se sont mariés le samedi 18 février et attendaient l'arrivée de leur bébé. Mais les rêves de la jeune mariée ont été brisés, le lundi 20 février, lorsque son époux a trouvé la mort alors qu'il manœuvrait la grue d'un camion à Pointe-aux-Biches. Ce dernier a été électrocuté.

