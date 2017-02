Madagascar: Quand la Présidence verse dans l'action gouvernementale

Au lieu de faire l'exception, le projet présidentiel semble devenir la règle, sinon la seule action gouvernementale. Cela ne va que s'empirer avec la mise en oeuvre de la loi PPP et l'approche des élections. Une clarification du statut juridique et constitutionnel du projet présidentiel s'impose.

Ensuite, par rapport aux organes d'exécution de ces projets présidentiels : lesquels sont inscrits sur le budget de la Présidence et lesquels sur le budget du M2PATE, le ministère chargé de ces fameux projets présidentiels Plus ces projets prolifèrent, moins les différentes attributions et compétences des ministères sont claires.

Le concept de « projet présidentiel » n'est pas défini par la loi et devrait l'être pour plusieurs raisons. D'abord, du point de vue budgétaire, la Loi de finances devrait non seulement énoncer mais quantifier les projets dits présidentiels. La loi de finances, étant une loi organique, autoriserait, en même temps, l'existence même de ces projets présidentiels, qui ne le sont autrement pas.

Le président de la République ne fait que déterminer et arrêter cette PGE, et contrôler sa mise en œuvre ainsi que l'action du gouvernement.

A la lecture des dernières nouvelles (projets présidentiels portés sur le numérique), l'explosion du nombre et de l'envergure des « projets présidentiels » porte à commentaire. Il est difficile maintenant de distinguer « projet présidentiel » de « projet PPP » de « projet gouvernemental » de « projet électoral ». Pourtant, la Constitution est claire : le gouvernement, composé du Premier ministre et des ministres, met en œuvre la politique générale de l'État.

