Sénégal: La production de riz augmente de 41 % en 2 ans, grâce au PNAR

Le Premier ministre a aussi demandé de "faciliter le déstockage du riz blanc entier détenus par les riziers, au cours d'une réunion avec les banquiers, pour la prise en charge immédiate des 18 000 tonnes de riz paddy et des 6 000 tonnes de riz blanc, et le démarrage de la campagne de contre-saison".

La première consiste à "mettre en place un système de monitoring dédié au PNAR pour avoir les données statistiques par département, et un mécanisme d'évaluation de l'offre et de la demande de riz local".

Les échanges autour des mécanismes opérants et innovants à mettre en place pour lever toutes les contraintes qui pèsent sur la commercialisation du riz local sont qualifiés de "fructueux" par le porte-parole du gouvernement. Ainsi, il annonce que le Premier ministre a pris six mesures dans ce sens.

Il signale également que "les importations ont chuté entre 2015 et 2016, de 989 549 tonnes à 891.068 tonnes, soit une baisse 98 481 tonnes en valeur absolue et 11% en valeur relative".

