Sénégal: Identification des équidés - Fatick va recevoir 2000 puces électroniques en juin

En plus de ces fiches signalétiques, poursuit-elle, le ministère de l'Elevage a introduit un arrêté interministériel qui porte sur la réglementation du transport par des véhicules à traction animale pour le bien-être des chevaux et des ânes.

C'est dans ce cadre que rentre la distribution de 2000 puces dans la région de Fatick, à partir du mois de juin. "Quand on vole à un agriculteur son cheval, on lui enlève presque sa charrue ou son tracteur, parce que c'est cet animal qui l'appuie dans sa production agricole", a-t-elle estimé.

"Pour donner un peu plus d'impulsion au secteur agricole, de l'élevage en milieu rural et compte tenu du rôle qu'ils jouent, le cheval comme l'âne, nous avons essayé de voir comment les développer et surtout les protéger contre le vol", a-t-elle dit.

