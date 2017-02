Cameroun/Gabon: Bidoung Mkpatt - «Le trophée remporté au Gabon appartient au peuple »

interview

Ministre des Sports et de l'Education physique.

Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie la grande mobilisation autour de la tournée nationale du trophée remporté lors de la CAN 2017 ?

Si mes souvenirs sont exacts, ce n'est pas la première fois que le trophée de la CAN est célébré par les Camerounais dans les 10 régions. En 1984, à l'occasion de la toute première édition remportée par les Lions à Abidjan, le trophée fut présenté dans les 10 régions du pays. Je voudrais rappeler que le but majeur de la tournée qui commence ce mardi est de permettre à tous les Camerounais des régions, de s'approprier et de communier avec le trophée de la coupe d'Afrique des nations de football remporté de haute lutte par les Lions indomptables fanions le 5 février 2017 au Gabon, grâce à leur fighting spirit, leur esprit d'équipe, leur patriotisme, leur sens de l'honneur, entre autres, qui devraient inspirer tous les Camerounais dans tous les secteurs afin de promouvoir de façon dynamique, le développement intégré, endogène et global de notre pays.

Le trophée remporté au Gabon par des Camerounais patriotes, sans distinction d'origine, de religion et de classe sociale, solidaires et unis autour de la cause nationale de gagner pour l'honneur de la patrie, appartient aux Camerounais et sera célébré dans les régions, pour servir de catalyseur en vue de consolider davantage les vertus de la fraternité, de l'unité et de l'intégration nationales ainsi que le vivre-ensemble, des valeurs chères au chef de l'Etat qui, lors de la réception des Lions au palais de l'Unité et dans son discours à la Nation, a exhorté les Camerounais en général et les jeunes en particulier à s'inspirer de l'exemple des Lions indomptables en vue de contribuer de manière efficiente à la marche inexorable de notre pays vers l'émergence.

Qu'est-ce qui explique le premier report du démarrage de cette tournée ?

La tournée de présentation populaire du trophée de la CAN 2017 a été organisée sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, chef de l'Etat. Il s'agit d'un événement prestigieux qui a nécessité une préparation minutieuse, tel que prescrit par la très haute hiérarchie, à la dimension des Lions indomptables et du trophée remporté par l'Equipe camerounaise.

Pour cela, il était nécessaire que des concertations s'opèrent avec tous les principaux acteurs notamment les responsables de la Fédération Camerounaise de Football, les joueurs de l'équipe susceptibles d'être libérés par leurs clubs sollicités ainsi que le staff technique et administratif ainsi que les gouverneurs de régions, présidents des comités locaux, qui ont chacun dans sa zone de compétence, la responsabilité de l'organisation des manifestations. Ces différentes concertations ont abouti à l'adoption du programme qui est mis en œuvre à partir du 21 février et qui rencontre l'assentiment de toutes les parties. A ce jour, toutes les conditions sont dorénavant réunies afin que nous organisions avec professionnalisme et un panache particulier, l'événement.

Comment la tournée a été organisée sur le terrain ?

La tournée de présentation populaire se déroule dans les régions du 21 février au 3 mars 2017. Toute l'architecture organisationnelle incombe à chaque gouverneur de région qui aura la responsabilité d'assurer tous les aspects nécessaires au succès de l'organisation notamment la détermination des itinéraires, la mobilisation populaire, la sécurité, la couverture médicale, la couverture médiatique et l'animation populaire entre autres.

Quels joueurs et encadreurs y prendront part ?

Conformément à la réglementation en vigueur à la FIFA et les dispositions contenues dans les contrats des joueurs, ces derniers doivent impérativement regagner leurs clubs respectifs 48 heures après la fin de la compétition. C'est ce qui a été fait. Par la suite, les responsables de la FECAFOOT sont entrés en contact avec les Lions indomptables susceptibles d'être libérés par leurs clubs et quelques-uns ont donné leur accord pour effectuer ne serait-ce qu'une seule étape de la caravane. C'est ainsi que pour la première étape, celle de Bafoussam, Michael Ngadeu et Jonathan Ngwem ont confirmé leur présence et les autres joueurs qui seront libérés nous rejoindront progressivement.