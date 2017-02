Cameroun: Nino Njopkou - « Ce sont les résultats de la combativité des jeunes »

interview

Promoteur d'entreprise numérique.

Plusieurs Camerounais remportent des prix dans le secteur du numérique à l'international, quel est le secret de cette inventivité?

Il faut reconnaître que l'environnement local et sa complexité incitent les jeunes camerounais à être très combatifs. Ce sont les résultats de cette combativité qui se traduisent par une créativité reconnue sur le plan international. C'est en fait simple : « plus vous avez de problèmes, plus vous imaginez des solutions ». L'inventivité est simplement la résultante de toutes les problématiques que le pays doit résoudre pour atteindre l'émergence en 2035 (ou avant).

Et il n'y a pas de secteur où l'on peut dire qu'on a atteint un niveau satisfaisant. Donc, avec la démocratisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et la baisse de l'accès à Internet, il faut s'attendre à voir cette inventivité se matérialiser encore plus. Pour cela, il faut multiplier les possibilités de créer, et simplifier les processus. Il faut rendre normal l'utilisation des outils numériques comme il est normal d'utiliser une prise électrique ou un poste de télévision.

On peut par exemple renforcer l'apprentissage des TIC à l'école, dès le primaire. On élargit ainsi la population de personnes qui peuvent exprimer leur créativité, et de ces initiatives naîtront des champions nationaux, continentaux et mondiaux. Ensuite, on peut multiplier les espaces de rencontres de ces créateurs en multipliant les incubateurs numériques, les espaces de co-working. Et enfin, permettre aux meilleures idées de se confronter au milieu de la finance et de trouver effectivement des financements pour leurs initiatives. Cette dernière partie peut être encadrée par l'Etat, mais laissée aux mains du privé.

Comment faire pour devenir entrepreneur dans le domaine de l'économie numérique?

Il est très facile d'entreprendre dans le numérique. Un ordinateur, un accès Internet, quelques connaissances, un peu de recherche et une bonne dose de motivation et d'optimisme, et on y est. C'est peu ou prou mon parcours puisque j'ai appris le numérique sur le tas. Par contre, il est plus difficile de pérenniser et faire grandir son entreprise. Et là, il faut appliquer en plus des canons de gestion traditionnels, des méthodes agiles et flexibles, et beaucoup d'innovation pour permettre à son entreprise de se développer.

Quelle peut être la contribution de l'économie numérique à l'économie nationale?

Au Cameroun, le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) évalue en 2016 la contribution des (TIC) à 5% du PIB; au Sénégal, on dépassait 20% en 2014. Le gisement de croissance est donc bien présent. Le numérique génère des habitudes nouvelles, des utilisations novatrices, et engendre par conséquent des emplois nouveaux. Le numérique permet à l'économie de prendre un virage et d'accélérer sa croissance. On permet aux jeunes de préparer plus efficacement les examens scolaires, aux malades de suivre leur état de santé, aux citoyens de faire des demandes de documents administratifs à partir du web, etc. Les applications sont infinies, et le but est souvent le même: faciliter la vie des utilisateurs.