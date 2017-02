Cameroun: Economie numérique - La saga camerounaise

Sous les feux des projecteurs ou dans l'intimité de leurs locaux, de plus en plus de jeunes Camerounais expriment leur inventivité dans le secteur des TIC.

Leurs noms sonnent comme des signatures. Arthur Zang, Alain Nteff, Olivier Madiba et bien d'autres bâtissent leur empire dans le domaine du numérique.

Le premier, président directeur général de Himore médical, est en train de révolutionner les pratiques médicales au Cameroun avec son Cardiopad, lequel permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur depuis des zones reculées et transférer le signal à distance pour qu'il soit interprété par un cardiologue.

Une commande de 20 appareils lui a déjà été passée par le gouvernement et une autre suivra pour équiper les 190 hôpitaux de districts du triangle national. Toujours dans le secteur de la santé « numérique », Alain Nteff, ingénieur informatique, a posé ses marques avec son application « Gifted Mom » qui lui a valu le premier prix du Challenge Startupper 2016 de Total.

En fait, l'application qu'il a développée vise à sensibiliser et consulter en urgence et à distance des femmes enceintes et jeunes mères. Plus tôt en 2014, il recevait déjà le prix du meilleur entrepreneur social de l'Afrique décerné par la Fondation MasterCard et a reçu le Prix Anzisha en 2015.

Olivier Guillaume Madiba, fondateur de Kiro'o Games et deuxième prix du Challenge Startupper 2016 de Total se fait lui également sa place au soleil avec son jeu vidéo 100% africain « Aurion », en cours d'études pour une adaptation au cinéma, notamment à Hollywood.

Jamais deux sans trois, le 3e prix du Challenge Startupper 2016 de Total est revenu au Camerounais Serge Poueme pour son projet de conception de solutions technologiques innovantes et civiques permettant d'effectuer une gouvernance électronique du cadastre et du registre foncier.

Jules Guilain Kenfack, ingénieur en informatique, a lui aussi débarqué dans l'univers des applications en élaborant en 2016 « Djangui », application qui permet de gérer les tontines en ligne. « Les personnes vivant à travers le monde peuvent désormais organiser une tontine.

Tous les membres ont un accès virtuel à toutes les transactions de la tontine et cela apporte une transparence », explique-t-il. Parmi les petits poucets, Boris Dalagon II, étudiant à l'Ecole nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (SUP'PTIC) qui a développé « U-CaMer », une application permettant aux opérateurs de rendre davantage visibles leurs services et faciliter leur accès.

Pour assurer la longévité de son application Boris Dalagon II a engagé des procédures en vue de sa protection juridique.

Après quoi, le jeune cherchera à rentabiliser sa plateforme auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Lundi, le MINPOSTEL a reçu sept autres Camerounais qui ont glané des prix à l'international pour leurs activités de création d'applications et de développement de codes.

La parole aux acteurs

Vincent Onana Binyegui: « TeachMePad est une tablette éducative »

Chef de projet.

« Nous avons mis sur pied une tablette éducative qui est matériellement et énergiquement hybride, c'est-à-dire conçue à base de matériel local, notamment des essences de bois, facilement recyclables. La tablette utilise des sources d'énergies renouvelables, en l'occurrence le solaire. Cette tablette éducative baptisée TeachMePad garantie l'accès à un contenu éducatif et juridique en vigueur dans un pays, notamment dans les villages et les communautés africaines enclavés, dépourvus d'enseignants et d'énergie électrique ».

Yves Thierry Nguefack Assong: " Money Bill est une solution de paiemement en ligne"

Chef de projet

« Ayant observé que les gens utilisent énormément leurs comptes Mobile Money pour des transactions financières, nous nous sommes demandés si on ne peut pas leur permettre de payer directement en ligne. Or, ceux qui paient déjà en ligne ont peur de laisser leur numéro de compte, à cause de hackeurs. Nous avons donc réfléchi et développé le Money Bill, qui est une solution de paiement en ligne, qui s'intègre sur les plateformes marchandes. Les e-marchands qui l'activent se font directement payer en ligne et en toute sécurité. Money Bill fonctionne déjà au Cameroun ».

Hamidou Saidou: «J'ai mis en place un dispositif de suivi des subventions agricoles »

Porteur de projet TIC

« Mon projet vise la promotion et la gestion transparente des subventions agricoles. J'ai pensé mettre en place un dispositif d'alerte et de suivi numérique, de sorte que dès qu'une subvention est disponible, l'information soit ventilée aux producteurs via un logiciel qui leur envoie des sms. Ce sera utile et très facile, vu que tous ont désormais un téléphone portable. Ils recevront également des sms expliquant les conditions et procédures d'accès à ces subventions. Par exemple, le montant de la contrepartie exigible, où verser cet argent et comment récupérer les subventions ».

Luchelle Feukeng: « Nous sommes mieux outillés »

Porteur de projet TIC

« Je veux créer un site web d'informations dédié exclusivement aux trouvailles des jeunes camerounais dans le secteur des TIC. La plateforme permettra également aux jeunes entrepreneurs de trouver des financements pour leurs projets, à travers le Crowdfounding. Actuellement, nous sommes en phase de développement de la plateforme. Le Globe-trotter est donc tombé à pic. Après ces jours passés auprès des experts, nous sommes outillés pour mieux implémenter nos idées ».