Cameroun: Des opportunités assurées dans l'économie numéique

Alors que le président Paul Biya n'a de cesse d'inviter la jeunesse « androïd » à innover, les prouesses des Camerounais dans le domaine des TIC renforcent la pertinence de cette exhortation.

Au départ, les désormais innombrables applications mises au point par des Camerounais viennent répondre ou résoudre des problèmes du quotidien : achats à distance, gestion des embouteillages, de son cycle menstruel, etc.

Aujourd'hui, les TIC constituent des pourvoyeurs d'emplois pour de nombreux jeunes. Et ce ne sont ni les fondateurs de Kerawa, Wandashops, Cardiopad, Kiro'o games, Mboa-Store, ni leurs partenaires ou employés qui démentiront cette réalité.

Ce ne sont pas non plus ces jeunes Camerounais qui collectent des reconnaissances à l'international qui vont décourager les autres. Le bouillonnement permanent dans la « Silicon Mountain » de Buea est la preuve vivante de ce que dans les neurones et derrière les claviers d'ordinateurs, ça ne chôme pas.

Même ailleurs au Cameroun, dans les lycées et collèges, dans les universités, dans les domiciles, de petits génies développent des innovations technologiques et numériques révolutionnaires.

Et dès qu'on s'y intéresse, on peut voir sa vie changer du jour au lendemain. Et tout le monde peut trouver son compte dans ces applications et autres projets, sans distinction d'âge, de sexe ou de classe sociale.

Par exemple, des enfants de la région de l'Extrême-Nord, déplacés à cause des exactions de Boko Haram qui poursuivrent leur instruction grâce à « Give Them Hope » de Hapsatou Kalkaba.

Des jeunes filles encore en plein dans l'adolescence permettent à des agriculteurs camerounais de proposer leurs produits à l'international. Marc Arthur Zang, avec le Cardio-pad, a mis à la portée du plus grand nombre, un examen médical jusque-là hors d'atteinte pour beaucoup.

C'est dire si les Tic sont aujourd'hui présentées comme une importante niche d'opportunités pour le développement du Cameroun, à condition que les uns (développeurs) soient accompagnés et valorisés, et que les autres (consommateurs) s'approprient véritablement les outils créés tous les jours.