Environ plus de 450 apprenants se sont inscrits aux cours d'enseignement gratuit de la langue espagnole, dont la reprise a eu lieu, le 20 février au lycée Joseph Chaminade de Brazzaville. La cérémonie a été patronnée par l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, madame Norma Borges.

Ce projet, démarré il y a trois ans, notamment le 19 novembre 2013, a déjà reçu jusqu'à ce jour près de 1.850 jeunes congolais. Le 04 avril 2016, 450 jeunes s'étaient inscrits et repartis en 8 groupes. Ces cours ont été interrompus durant quelques mois. Ce sont donc ces 450 jeunes qui vont poursuivre le niveau I, II et III.

L'objectif général de l'apprentissage de cette langue est de doter les apprenants d'une bonne compétence communicative en espagnol ; de leur permettre d'être en relation d'une manière effective avec leurs entourages sociaux et professionnels plus immédiats.

La vision des organisateurs de ces cours est d'améliorer les habilités communicatives et de compréhension de la langue espagnole à moyen et long termes, pour garantir aux apprenants la possibilité de s'intégrer avec un niveau avancé dans le monde professionnel.

Relançant les cours d'apprentissage de la langue espagnole, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, Norma Borges, a tenu à remercier le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et particulièrement, le directeur de la coopération, pour les démarches faites en vue de la reprise de l'enseignement des cours d'espagnol, qui rentrent dans le cadre de l'atelier de formation interculturel commandant éternel Hugo Chavez Frias.

Norma Borges a réitéré au nom du gouvernement et de tout le peuple du Venezuela, que de tels actes constituent une source de fierté et de joie.

Avant d'ajouter qu'ils sont très contents du bon traitement qu'ils reçoivent au Congo, un pays plein des gens sympathiques, solidaires, honnêtes et bienveillants, devant lesquels ils ont l'engagement inéluctable de croître chaque jour ce sentiment d'affection et d'amitié.

« Nous sommes fiers que ce grand effort collectif nous donne un fruit palpable. Nous espérons que ce fruit vous aide à le partager avec vos pairs.

C'est pourquoi, je veux vous réitérer avec une grande conviction et certitude que vous avez la noble mission de devenir des multiplicateurs de connaissances. Vous avez la noble mission de transmettre à tous les coins et recoins du Congo ce que vous avez appris », a-t-elle conclu.

Les niveaux d'enseignement et les thèmes contenus dans le programme

L'enseignement des cours d'espagnol est basé sur trois niveaux. Le niveau 1 ou niveau de base est caractérisé par l'interaction entre les apprenants qui doivent être actifs et créatifs ; le niveau 2 ou niveau intermédiaire, est celui au cours duquel l'apprenant examinera en profondeur le code écrit comme la grammaire par exemple ; et enfin le niveau 3 ou niveau avancé permet à l'apprenant d'être capable d'étudier la langue avec fluidité et efficacité.

Quant aux thèmes, six ont été retenus au programme. Il s'agit du thème 1, relatif à l'enseignement de l'alphabet et phonétique, présentation, salutation, nationalité ; thème 2 pour les objets de la maison, la famille, les relations sociales, les professions, les animaux ; thème 3 sur le temps, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons de l'année, les saisons atmosphériques, l'espace, les distances, les systèmes de mesure, l'orientation, le corps humain ; thème 4 portant sur les articles définis et indéfinis, les adjectifs, les pronoms, les adverbes, les propositions ; thème 5 concernant la nourriture, la cuisine et ses composantes, le sport, les moyens de transport ; et enfin le thème 6 abordera les fêtes d'anniversaire, la nature et l'environnement, la solidarité, les droits humains, les termes tabous, le passé et le futur, les jeux juvéniles, les colloques.