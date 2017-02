Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

Environ plus de 450 apprenants se sont inscrits aux cours d'enseignement gratuit de la langue espagnole, dont la reprise… Plus »

Au classement, Caen est 15e et Nancy 18e. Mais un seul point sépare les deux équipes, qui restent concernés dans la lutte pour le maintien, comme Angers, Nantes, Lille, Metz, Dijon, Bastia et Lorient.

Dans les rangs lorrains, Tobias Madila et Christ-Emmanuel Maouassa constituaient la gauche de la défense (le premier dans l'axe, le second dans le couloir). Et ont globalement passé une mauvaise soirée, puisqu'en sus de la défaite, Maouassa rapporte un carton rouge (deux avertissements aux 51e et 78e).

Ligue 1, match en retard de la 21e journée. Le duel entre deux équipes à la peine (1 seule victoire en 7 match pour Caen et 3 revers consécutifs pour Nancy) tourne à l'avantage des Normands, qui l'emportent 1-0. Un succès ponctué de l'entrée en jeu d'Exaucé Ngassaki à la 88e. Trop court pour tirer un bilan, mais on espère revoir le jeune attaquant dans l'équipe pro.

