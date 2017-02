Algérie: Coopération algéro-belge - Associations de 14 wilayas du littoral pour des projets environnementaux

Oran — Les associations de 14 wilayas du littoral algérien peuvent postuler pour des projets dans le domaine de l'intégration de l'environnement et l'éducation environnementale, dans le cadre d'un projet de coopération algéro-belge, a-t-on appris mardi des initiateurs.

Il s'agit du "Projet de renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement" (PRCDE), de coopération entre le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement et l'Agence belge de développement, CTB Algérie, a indiqué Feriel Assia Selhab, assistante chargée de la société civile pour le projet (PRCDE) au niveau de la CTB Algérie.

En marge d'une journée d'information sur le même projet organisée mardi au profit des associations d'Oran, elle a expliqué que 14 wilayas du littoral algérien, à savoir Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Temouchent et Tlemcen peuvent proposer des projets dans le domaine de l'intégration de l'environnement et l'éducation environnementale.

L'objectif de cet appel à proposition est d'encourager et de renforcer l'intervention des Organisations de la société civile (OSC) pour une meilleure maitrise des enjeux environnementaux, et les pousser à jouer un rôle pour l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles et la gouvernance locale, a-t-elle souligné.

Cet appel vise, par ailleurs, à renforcer l'action associative dans le domaine de la sensibilisation et de l'information sur les enjeux et défis environnementaux et d'appuyer les OSC en tant qu'acteur de changement pour la réalisation de projets pilotes sur l'intégration de l'environnement et de la promotion du développement durable.

L'appel à proposition est réparti en deux lots, le premier concerne la communication, l'éducation et l'information sur les questions environnementales et le deuxième concerne les actions concrètes de terrain qui incitent à l'application de la réglementation en matière de protection de l'environnement ainsi que des projets pilotes innovants.

Une trentaine de projets seront retenus suite à cet appel, a indiqué Mme Selhab ajoutant que des journées d'information ont déjà été organisées au niveau de trois wilayas en plus d'Oran, et que d'autres sont programmées jusqu'au 4 mars dans les autres wilayas.

La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature a été fixée pour le 26 mars prochain, a-t-elle précisé.