Ile Maurice: Laurance Thumiah vit la chanson passionnément à Dubayy

Elle donne de la voix. Et c'est un domaine qui lui scie à la perfection. Laurance Thumiah, chanteuse professionnelle du Magma Band, a trouvé sa voie à Dubayy. Elle assure des prestations à l'hôtel One and Only Royal Mirage et y a rencontré plusieurs vedettes dont Sting et Gloria Estefan. Rencontre.

Dès son enfance à Maurice, Laurance Thumiah a fait ses premiers pas dans la chanson. Originaire de Curepipe, cette Mauricienne de 42 ans se remémore de sa prestation pendant la fête de l'Indépendance. Elle avait alors 9 ans. «Aussi longtemps que je chante, rien ne peut me rendre plus heureuse. Depuis mon jeune âge, j'étais inspirée par Jean-Jacques Goldman. La musique est mon monde. C'est ici que j'exprime mes émotions les plus profondes, de la joie à la tristesse, entre autres», soutient-elle.

Membre du scoutisme à la paroisse de Ste Thérèse, notre interlocutrice s'adonne rapidement à une multitude d'activités qui ne font que consolider sa passion musicale. Les répétitions de chants de Noël ainsi que les tubes de Jeanne Mas ou encore ceux de Gérard Lenorman lui créent un monde artistique auquel elle s'identifie pleinement. Si bien qu'elle est alors déterminée à en faire son métier.

À 14 ans, Laurance Thumiah fait partie d'un groupe et se produit dans les hôtels. Après la complétion de ses études au collège Notre Dame, la Mauricienne n'a qu'une chose en tête : faire de la musique. Ce rêve ne se réalise pas tout de suite dans la mesure où elle est engagée comme secrétaire dans un cabinet d'avocat. Elle exerce alors ce métier pendant deux ans.

Néanmoins, sa passion pour la chanson ne s'estompe pas pour autant. La Mauricienne participe quand même au concours Star Show et y interprète «Évasion», la composition d'un ami. Bien qu'elle n'aille pas jusqu'en finale, cette expérience s'avérait très satisfaisante, selon notre interlocutrice. Et suivant sa participation, elle rencontre Allan Marimootoo, qui la prend sous son aile et lui offre un contrat. «Mon rêve est alors enfin devenu réalité», confie-t-elle.

Laurance Thumiah suit la voie de la chanson et quitte son poste de secrétaire. Peu de temps après, elle se joint à un autre chanteur. Ensemble, ils exercent aux hôtels Veranda, Cannonier et Royal Palm. Par la suite, ces derniers obtiennent un contrat au sein du Berjaya. C'est alors que deux autres musiciens les rejoignent, ce qui donne alors naissance au Magma Band.

Arrivée à Dubayy un 25 décembre

Ce groupe musical dont elle fait partie depuis 22 ans, lui permet de gravir les échelons de la musique et de franchir d'autres horizons. En effet, alors que la formation débute avec des prestations musicales en live et en a capella à Maurice, leur carrière prend un nouveau tournant dans les années 2000. «Olivier Louis, notre ancien General Manager qui avait procédé à l'ouverture du Coco Beach, croyait en nous et en notre talent. Alors, il nous a permis de venir ici, à Dubaï. Et jusqu'à présent, il est fier de son quartet mauricien», soutient Laurance Thumiah.

C'est sur cette note enthousiaste que la chanteuse professionnelle quitte l'île en compagnie des membres du Magma Band. Direction : le One and Only Royal Mirage à Dubayy. Mais se rendre dans un pays étranger où l'on ne maîtrise pas la langue et être loin de sa famille caractérisent des défis, estime notre interlocutrice.

La Mauricienne, qui s'est également perfectionnée avec des cours de chant au pays, finit par relever ce défi. Son arrivée à Dubayy se fait un 25 décembre. Tout est bien organisé pour sa pleine adaptation. La compagnie avait tout structuré et les choses se sont déroulées à la perfection, précise Laurance Thumiah. Aussi, elle n'a pas rencontré de difficultés majeures en tant qu'immigrante. Habitant sur la Sheickh Zayed Road, une des routes principales reliant Dubayy à Abu Dhabi, elle confie être entourée de vastes bâtiments dont le plus long gratte-ciel du monde qui serait dans cette proximité ainsi que la fameuse plage de Jumeirah.

«Dubayy est une des villes les plus développées des Émirats Arabes Unis. Je ne la connaissais pas avant ma venue ici. Mais je l'ai vu grandir et se développer à une vitesse vertigineuse de mes propres yeux. C'était surprenant et effrayant à la fois», explique-t-elle. En somme, l'artiste souligne qu'il s'agit d'une belle ville dotée d'une population composée à 75 % d'expatriés et de 25 % de citoyens. Côté climat, la Mauricienne souligne que la période de mai à octobre, qui correspond à l'été, est marquée par des températures variant à 50 degrés avec une forte humidité. Quant à l'hiver, le thermostat chute à environ 10 degrés en dépit du soleil quotidien.

Rencontre avec Gloria Estefan

Au niveau de son travail, Laurance Thumiah se spécialise dans un répertoire incluant le jazz, la pop music, le soul, le blues et la musique moderne. Elle offre des prestations à raison de six nuits par semaine. Trois espaces à l'hôtel One and Only Royal Mirage sont dédiées à ces performances. Ceci nécessite ainsi que la Mauricienne répète chaque jour et relève plusieurs défis : «Le premier défi pour moi est de faire plaisir à chacun dans l'assistance avec ma musique et ma voix. Deuxièmement, on peut avoir une requête de chanson. Et il faut maîtriser tout cela en un seul jour ! Et finalement, il faut aussi chanter dans plusieurs langues.»

À ce sujet, elle confie qu'en sus de l'anglais et du français couramment parlés par les Mauriciens, il incombe d'apprendre l'arabe et le russe, ce qui s'avère relativement complexe. Néanmoins, tous ces éléments semblent la motiver davantage. En effet, confie la chanteuse, il s'agit là de son rêve de petite fille. D'autant qu'elle est également valorisée par l'entreprise qui l'a engagée.

De plus, cette expérience internationale a également contribué à des rencontres avec des stars internationales telles que Quincy Jones, Sting et Gloria Estefan. «C'était un moment mémorable. Gloria Estefan est venue me saluer personnellement pour me complimenter sur ma musique. J'étais sous le choc. Je me suis sentie si émue et heureuse», souligne la Mauricienne.

Parallèlement, Laurance Thumiah s'investit dans la composition musicale. L'une de ses chansons - Do you see me ? - figure d'ailleurs sur l'album du groupe. Celui-ci, intitulé Share, est sorti à Maurice en 2011. Et en sus de la musique, la chanteuse est une grande passionnée de la cuisine, de shopping avec ses meilleures amies et du sport.