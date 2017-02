Ile Maurice: Quatre suspects arrêtés pour le braquage d'une bijouterie à Stanley

L'enquête de la police sur des vols à l'arraché commis dans la région est du pays a conduit les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) sur la piste des présumés braqueurs d'une bijouterie à Stanley, Rose-Hill. Des bijoux d'une valeur de Rs 350 000 avaient été volés lors de ce cambriolage. Ce délit remonte au vendredi 17 février.

Ce jour-là, trois individus encagoulés ont fait irruption chez Forever Jewels dans la région de Buckingham, à Stanley, Rose-Hill, et ont emporté plusieurs bijoux. Le présumé récidiviste Siven Goinsamy, 36 ans et habitant Montagne-Blanche, arrêté dimanche 19 février, serait le présumé cerveau de ce braquage, de même que des vols à l'arraché à travers le pays.

L'arrestation d'un autre suspect, Pravesh Kookoor, par la CID de Moka et des éléments du Field Intelligence Office (FIO) de cette division, lundi 20 février, a été rendue possible grâce aux informations fournies par les hommes du sergent Rakesh Luchmun du FIO de Flacq. Cette équipe, qui enquêtait sur des vols à l'arraché perpétrés dans cette division depuis au moins un mois, a arrêté durant le week-end deux suspects : Yashfeer Heenaye, 27 ans, connu des services de police et ha- bitant Deux-Frères, et Siven Goinsamy. Les deux hommes ont nié toute implication dans ces vols, mais les enquêteurs les ont confrontés à une victime et celle-ci a identifié Siven Goinsamy.

Au cours d'une opération à Petite-Verger, St-Pierre, lundi, les hommes de l'inspecteur Vishal Cowlessur de la CID de Moka, épaulés par leurs collègues du FIO, ont interpellé le suspect Pravesh Kookoor.

Le même jour, une autre descente a été effectuée au domicile d'Ally Asgar Jilani, un coiffeur de 35 ans, résidant à Circonstance, Saint-Pierre. Là, les policiers ont trouvé une cagoule et un blouson qui auraient été utilisés lors du braquage de la bijouterie de Stanley.

Soumis à un interrogatoire serré, Pravesh Kookoor et Asgar Jilani sont passés aux aveux. Ils ont admis être impliqués dans les vols à l'arraché commis à bord des voitures de location. Ils ont aussi incriminé Yashfeer Heenaye et Siven Goinsamy, et ont relaté avec moult détails le braquage à la bijouterie Forever Jewels, à Stanley.

Les voleurs auraient circulé à bord d'une Nissan AK13 et deux Suzuki Swift de couleur grise et bleue respectivement. Ils auraient commis au moins 25 vols à l'arraché dans diverses régions.

Durant la soirée de lundi, Pravesh Kookoor et Asgar Jilani ont été interrogés par des enquêteurs de la CID de Rose-Hill sur leur participation dans le braquage de la bijouterie de Stanley. Les deux suspects, qui ont déjà donné leur déposition, ont participé à une reconstitution des faits mardi 21 février.

Le bijoutier raconte...

Lors du braquage de sa bijouterie, Sulackhunsing Ramlah, le propriétaire de Forever Jewels, a été agressé au sabre à la main gauche. Il raconte l'agression. Il est environ 14 heures quand trois hommes encagoulés entrent dans la bijouterie. Ils portent deux gros sacs de sport et sont armés chacun d'un sabre. «J'ai tout de suite senti que j'étais en danger. Sans tarder, j'ai appuyé sur le «panic button». Mais cela n'a eu aucun effet sur les voleurs qui ont donné un coup de sabre sur la grande vitrine et ont fait main basse sur de nombreuses paires de boucles d'oreilles», relate-t-il.

Le bijoutier explique qu'il a tenté d'empêcher le vol, mais l'un des cambrioleurs n'a pas hésité à lui donner un coup de sabre à la main. «Les trois voleurs sont ensuite allés rejoindre deux de leurs complices qui les attendaient dans une voiture dehors», affirme-t-il. La police, avertie par l'alarme déclenchée par le «panic button», est arrivée après le départ des cambrioleurs.