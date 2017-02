Mauritanie: Atelier de formation sur la vision africaine des concepts du système minier

Nouakchott a abrité mardi un atelier de formation sur la vision africaine des concepts du système minier et la vision nationale de ce système organisé par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines et la coopération allemande.

Les participants, issus des secteurs miniers et de la société civile, se répartiront en ateliers pour approfondir les discussions sur les différents concepts portant sur cette vision.

Le secrétaire général du ministère des mines, de l'énergie et du pétrole, M. Mohamed Ould Chrif Ahmed, a souligné que notre pays dispose de potentialités minières importantes ce qui a permis à ce secteur de garantir ressources importantes pour l'Etat et ce, depuis l'indépendance.

Le gouvernement, instruit par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a développé les secteurs productifs, le secteur minier en particulier, pour en faire un levier de l'économie et de la croissance, ce qui a pour effet de créer des opportunités d'emplois et de contribuer à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB).

Une stratégie nationale du secteur à moyen terme a été mise en place pour une meilleure maîtrise de son développement et pour faire en sorte qu'il atteigne les objectifs qui lui ont été assignés.

Dans ce cadre, dit-il nous allons tirer profit, dit le secrétaire général, de la vision africaine des concepts du système minier que les gouvernements africains ont adoptée en 2009 à Addis Abéba, surtout en ce qui concerne l'appui des capacités institutionnelles et humaines; la petite exploitation artisanale; la gouvernance; la recherche et développement; les questions environnementales et sociales et l'appui aux investissements miniers.

Pour sa part, M. Holmert Bernardt a, au nom de la coopération allemande, souligné l'importance de cet atelier qui contribuera à la sensibilisation sur le rôle du secteur minier et sa place dans le développement économique, réitérant la disponibilité de son institution, la GIZ, de soutenir le secteur en Mauritanie.