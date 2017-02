Mauritanie: Le consensus national - Un imépratif historique

analyse

L'objet de ce document n'est pas de faire le procès de tel ou tel pouvoir, ni de porter un quelconque jugement sur le parcours de notre pays, de l'indépendance à nos jours ; il revient aux historiens, avec le recul et l'objectivité nécessaires, de faire, un jour, cette évaluation.

Sans sous-estimer ce qui a été réalisé par le passé ni méconnaître les avancées, plus récentes, enregistrées dans différents domaines de la vie nationale, notre propos consiste, plutôt, à nous interroger sur notre avenir, à nous demander pourquoi l'élite du pays, sur toutes les questions qui engagent cet avenir, choisit-elle toujours, comme une fatalité, la voie de la confrontation et de l'enlisement.

N'est-il pas temps, en effet, de se demander pourquoi, à l'issue de plus d'un demi-siècle d'indépendance, on en est encore, à peu près, au même point, à se poser les mêmes lancinantes questions ?

Pourquoi le choix de la communauté de destin et de territoire, la richesse née de la diversité, la symbiose et le dynamisme culturels de notre peuple, qui fondent les nations plurielles, ont-ils laissé, progressivement, la place au doute, au repli et aux ressentiments ?

Comment, également, ne pas s'élever contre les stigmates et l'exclusion hérités d'un ordre social désuet dont est victime une frange importante de nos concitoyens et qui pérennise une hiérarchie et un cloisonnement archaïques et injustes ?

Comment expliquer le peu d'intérêt que nous accordons au devoir de reconnaissance, notre réticence à exprimer notre gratitude à tous ceux qui, toutes origines confondues, ont contribué à l'édification de notre pays, marqué de leur empreinte son histoire, qui l'ont défendu, parfois au sacrifice de leur vie ; à tous ceux qui ont fait rayonner sa culture et ses valeurs, porté haut le flambeau de son unité, prôné la liberté et la tolérance ou contribué à lui éviter la division, la violence et le désordre ?

En somme, quelle société voulons-nous léguer à nos enfants, aux générations futures : une société désorientée, sans repères, minée par les dissensions et les conflits ; notre responsabilité historique, à tous, ne consiste -elle pas, plutôt, à œuvrer, dès à présent, à bâtir une société rassemblée, forte de sa foi islamique, soucieuse de préserver, dans sa diversité, son unité et sa cohésion, une société juste et égalitaire, moderne et tolérante, rejetant les extrémismes et renouant avec ses valeurs ancestrales de gratitude, de probité, de rectitude morale et de solidarité.

Le moment n'est-il pas, également venu pour la Mauritanie, d'accéder, sans plus tarder, à un système politique démocratique et stable, d'ériger des institutions fortes et crédibles, de vivre l'alternance pacifique, d'organiser la dévolution sereine et apaisée du pouvoir ?

N'est-il pas temps de nous interroger sur la pertinence et l'efficacité de nos choix et programmes économiques quand la pauvreté, le chômage de masse et la faiblesse du pouvoir d'achat restent, encore aujourd'hui, le lot quotidien de l'écrasante majorité des mauritaniens ?

Comment ne pas être profondément préoccupé par l'état de délabrement de notre système éducatif ; comment, alors, peut-on, en le débarrassant, tous ensemble, de sa charge d'affectivité, en faire un outil performant d'émancipation et de renforcement du capital humain dans notre pays ; comment, également, en accordant à l'enseignant toute l'importance et tout le respect qu'il mérite, à toute la famille scolaire l'attention qu'elle requiert, faire de notre école le creuset où se forge, armé de savoir et de civisme, le citoyen mauritanien de demain ?

Autant de questions et bien d'autres encore qui interpellent toute l'élite nationale et dont les solutions requièrent, loin de l'antagonisme stérile et des postures conflictuelles qui ont, déjà, suffisamment épuisé et fragilisé le pays, une offre politique nouvelle, un cadre consensuel, capable de répondre aux aspirations au progrès et à l'émancipation qu'exprime, légitimement, la grande majorité de nos concitoyens.

Pour ce faire, des propositions, agencées dans le cadre d'une démarche consensuelle comportant 7 étapes périodisées sont présentées ci-dessous ; elles commencent par un accord préparatoire et aboutissent à un pacte national s'étalant sur une période suffisamment longue (10 ans) nécessaire à la conduite et au succès des réformes projetées.

I. Accord préparatoire - Juin 2017

Les signataires :

- Les partis politiques de la majorité et de l'opposition, légalement reconnus.

- Les représentants de la société civile

Dans cet accord les parties signataires s'engagent à apporter leur soutien, dans le cadre d'un vaste rassemblement national, à un train de réformes prioritaires, nécessaires à la Mauritanie.

En préambule, les parties signataires considèrent que:

- Nonobstant les progrès, appréciables, réalisés dans différents secteurs de la vie nationale, des problématiques essentielles comme l'unité de la nation, l'instauration d'un système politique stable, la construction d'un Etat de droit, l'émergence d'une économie performante, l'éclosion d'une société moderne et égalitaire, continueront, en l'absence de solutions consensuelles, appropriées et suffisantes, à fragiliser la cohésion de notre peuple et à hypothéquer le devenir de notre pays.

- Dans un monde instable et dangereux, les nations dont la cohésion intérieure est la plus fragile, sont, désormais, la cible de toutes les formes de déstabilisation, de tentative de satellisation ou de domination, que le prétexte procède des prétentions extérieures, de la lutte pour le pouvoir, des velléités de partition et de division ou que l'extrémisme ou l'activité criminelle en soit le trait dominant. La Mauritanie n'est pas a l'abri de tous ces dangers.

- Le contexte international et ses proches répercussions compliquent considérablement la tâche de nos gouvernants, quels qu'ils soient, en particulier lorsque le front intérieur est fissuré et nombre de pays ont sombré dans le chaos et le désordre, pour n'avoir pas, suffisamment à temps, pris toute la mesure des risques encourus et dont la classe politique était restée, trop longtemps, prisonnière de ses dissensions et de ses clivages.

II. Réorganisation de la scène politique nationale- Décembre 2017

Les partis politiques mauritaniens (plus de 100) sont perçus par l'opinion nationale, comme un espace de dilution et de banalisation de la pensée et de l'action politiques, le lieu des combinaisons et des choix les plus opportunistes, des reniements et des retournements les plus spectaculaires ; en l'absence de repères ou d'orientations clairs, leur raison d'être, à quelques exceptions près, s'est limitée au soutien ou au rejet des pouvoirs en place enlevant, à priori, à toute alternance sa signification et sa portée politiques.

A ce jeu, Ils y ont perdu toute crédibilité ; il est urgent de la bâtir ; cela nécessite, d'une part, que soit mis fin à cet émiettement, et que, d'autre part, leur assise et leur rôle soient renforcés par une plus grande visibilité des programmes et des choix de société proposés.

Pour opérer cette nécessaire refondation de la scène politique nationale éclatée et brouillonne, un nombre limité de partis politiques (une douzaine), aux orientations suffisamment affirmées, dans le respect des diverses sensibilités et opinions qui traversent la société mauritanienne, devrait être suffisant pour permettre au citoyen mauritanien de choisir, dans la clarté, le cadre partisan qui réponde le mieux à ses préoccupations.

Six mois seront nécessaires pour mener à bien cette réorganisation de l'échiquier politique national.

Cette réorganisation sera soit volontaire, soit administrée.

12 cadres d'organisation seront proposés, comme ci- dessous, à la classe politique.

Les regroupements volontaires seront privilégiés en partant des formations politiques existantes ;

ces regroupements se feront sur la base des sensibilités partagées et des projets de société figurant dans les professions de foi des partis qui bénéficient d'une légitimité historique ou électorale, actuelle ou passée, indiscutable (des critères objectifs seront appliqués).

Les regroupements administrés, s'il y a lieu, seront réalisés par dissolution et reconstitution.

Le ministère chargé de l'intérieur apportera, avec rigueur et célérité, son concours à cette recomposition ; son coût, y compris celui à supporter par les partis politiques (congrès, réunions, documents ... ), sera pris en charge par le budget de l'Etat.

Cadres d'organisation politiques proposés

Il demeure entendu qu'aucun regroupement à caractère territorial, tribal, communautaire ou particulariste ne sera autorisé. L'implantation et la représentation à l'échelle nationale des partis politiques, la composition des congrès et la provenance des délégués, les résultats électoraux au niveau national représenteront des critères incontournables d'évaluation.

III. Organisation d'élections législatives anticipées - juin 2018

Participants : les partis politiques issus de la réorganisation de la scène nationale.

Avec, au préalable,

- La mise en place d'un dispositif destiné à maintenir à distance de la compétition électorale l'administration et toutes les institutions publiques

- Les améliorations du code électoral

- La désignation d'une nouvelle CENI

- L'encadrement par la loi du financement des campagnes électorales

- La mise en place du fichier électoral

- L'élaboration des listes électorales

- La prise en compte du critère de résidence

- L'accès aux médias publics

- ... etc.

IV. Signature du pacte national : durée : 10 ans - Octobre 2018

Signataires : - Le Président de la République

- Les partis représentés dans la nouvelle assemblée

- Les représentants de la société civile

- La durée de ce pacte sera de 10 ans, irrévocable ; il s'étalera du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2028.

- Le Président de la République, sera à la fois signataire et garant du respect et de la mise en œuvre du pacte.

- Afin qu'il atteigne l'objectif principal qu'il lui est assigné et qui consiste à unir, pendant une période de 10 ans, tous les mauritaniens autour d'un programme politique, économique et social prioritaire, le pacte disposera qu'à l'issue des élections présidentielles à venir, quelqu'en soit le résultat, l'alternance sera pacifique et apaisée. Les parties signataires s'engageront à n'entreprendre ni soutenir aucune action ni aucune initiative à caractère politique ou judiciaire de nature à mettre en cause le pacte ou en altérer la signification ou la portée.

- L'armée nationale apportera, à travers sa hiérarchie, son soutien à cet accord.

- Le pacte débouchera, immédiatement après sa signature, sur la constitution d'un gouvernement d'union auquel participeront les forces politiques importantes du pays représentées dans la nouvelle assemblée. Le recours limité à des personnalités indépendantes dont l'expérience et la compétence sont avérées pourra être envisagé. Le gouvernement d'union sera dirigé par un premier ministre issu du parti ou de la coalition de partis majoritaire de la nouvelle assemblée.

- Afin de faire participer tous les mauritaniens, sans exclusive, à ce rassemblement, le pacte prévoira la création d'un conseil consultatif dénommé Mejlis Al Wihda dont la composition et la mission sont esquissées ci-dessous.

- Le pacte sera porté à la connaissance de la communauté internationale et des bailleurs de fonds. Leur appui sera demandé.

- Compte tenu de sa portée historique, la presse nationale, réorganisée, et dont toute la liberté devra être préservée, sera également sollicitée pour apporter son soutien à cet accord.

- Une structure nationale, dont la composition et les pouvoirs seront précisés dans le cadre du pacte, aura la haute charge, sous l'autorité du président de la république, d'assurer la mise en œuvre et le suivi de cet accord.

V. Mejlis Al Wihda - Novembre 2018

Le combat central est de reformer le pays, en profondeur, de créer les bases, solides, de la rénovation, de démanteler les obstacles, politiques, économiques et sociaux, un à un ; de combler les retards, partout, dans tous les domaines. Il faut, pour y arriver, mettre toute la société en mouvement ; n'exclure personne ; rassembler d'abord, dans la diversité de ses appartenances, l'élite politique, trop longtemps occupée à ses querelles et rivalités ; faire participer la société civile, dynamique, en particulier, celle de défense des droits de l'homme, du monde ouvrier, celle des organisations des jeunes, des femmes, des réseaux sociaux ... .

Il faut, également, secouer l'inertie de la Mauritanie profonde, traditionnelle, empêtrée dans ses difficultés quotidiennes et ses contradictions, la mobiliser, à l'échelle nationale, dans le cadre d'une structure appropriée à l'unité et à l'action, un conseil consultatif dénommé Mejlis Al Wihda.

Ce conseil est destiné, en interaction avec toutes les structures politiques existantes, avec les organisations de la société civile, à soutenir résolument, en se les appropriant et sans rupture brutale, l'émergence d'une dynamique sociale nouvelle, les changements et les mutations qu'impose, à tous les niveaux et dans tous les domaines, la situation du pays.

Ce Mejlis reflétera toute l'architecture sociale et démographique du peuple mauritanien et aura vocation à donner un avis sur toutes les questions nationales importantes ; il soutiendra, sur le terrain et avec détermination, les mesures destinées à consolider l'unité des mauritaniens, à éradiquer l'esclavage et ses séquelles ; il travaillera de façon à ce que soient définitivement dépassées les mentalités collectives, rétrogrades et obscurantistes, les discours nébuleux qui inhibent l'émancipation de la société et perpétuent le carcan d'une organisation sociale obsolète.

Le Mejlis sera composé de personnalités issues de toutes les composantes nationales, des couches et castes socialement défavorisées; il comprendra également des hauts cadres politiques, des intellectuels, des acteurs économiques, des travailleurs, des journalistes, des hommes et des femmes à l'engagement et à l'expérience reconnus ... etc.

Les membres du Mejlis, au nombre de 325, sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de l'intérieur à partir de listes préparées, dans chaque région, par une commission présidée par le Wali et constituée des élus locaux (députés, sénateurs et maires). Les membres de cette commission ne peuvent faire partie du Mejlis. Ne peuvent pas en faire partie également tous les membres des directions exécutives et nationales des partis politiques.

Les assises du Mejlis sont présidées par le Président de la République. Il désigne, pour en superviser le fonctionnement, un coordinateur assisté d'un secrétariat. Le renouvellement du Mejlis est à l'initiative du Président de la République.

La fonction de membre de Mejlis (moustechar) est gratuite. Les dépenses de fonctionnement du Mejlis ainsi que les frais de déplacement de ses membres, dans le cadre de leur activité, sont à la charge du budget de l'Etat.

VI. Calendrier électoral dans le cadre du pacte

- L'élection présidentielle de juillet 2019

- Les élections législatives juin 2023

- L'élection présidentielle de juillet 2024

- Les élections législatives juin 2028

VII. Fin du pacte : novembre 2028

Le pacte restera un cadre de concertation entre les différentes forces politiques nationales, une réponse singulière, afin d'éviter que les différences légitimes d'approche sur les problèmes nationaux, les diverses revendications ou la lutte pour le pouvoir ne se transforment en conflits irréductibles pouvant, un jour, entrainer notre pays dans la spirale du désordre et de la violence. Au-delà de la Mauritanie, cette approche pourra servir d'exemple à beaucoup de pays de notre continent, confrontés en permanence aux conflits et soubresauts politiques qui plombent tous les efforts de développement et en maintenant les populations africaines dans l'insécurité et la misère, les contraignent, souvent par milliers, à prendre le chemin de l'exode.