Mauritanie: Le président de l'Assemblée nationale en réunion de travail avec une mission du parlement européen

Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Boïlil, a tenu, mardi, à Nouakchott, une réunion de travail avec la mission du parlement européen, qui séjourne actuellement dans notre pays sous la conduite de la députée Mme Ines Ayala Sender.

Au cours de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale a fait un exposé des réformes économiques, sociales et politiques opérées en Mauritanie depuis 2008 et qui ont donné des résultats positifs notamment à travers la réalisation d'infrastructures de base dans tous les domaines et par l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier des franges affectées par les séquelles de l'esclavage.

Il s'est également appesanti sur l'arsenal juridique adopté par la Mauritanie visant la protection et la promotion des droits de l'homme et qui s'illustre, entre autres, par la pénalisation de l'esclavage et sa qualification de crime contre l'humanité et la création de tribunaux spéciaux pour traiter des questions y afférentes.

Le président de l'Assemblée nationale a, en outre, indiqué que les efforts de développement que connait la Mauritanie se concentrent principalement sur les services de base comme l'eau potable, la santé et l'éducation dans les différentes zones du pays tout en donnant la priorité aux localités où se trouvent les couches les plus vulnérables.

A l'issue de cette réunion, la présidente de la mission du parlement de l'Union européenne a exprimé la disponibilité de l'UE à appuyer la Mauritanie dans ces différents domaines en guise de contribution aux efforts de développement du pays.

La rencontre s'est déroulée en présence de la délégation d'accompagnement et de SEM. l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie.