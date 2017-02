Madagascar: Journée mondiale de la langue maternelle - Maîtriser sa langue maternelle et celle des autres nations

La littérature est un des outils qui font vivre la langue maternelle.

La journée mondiale de la langue maternelle est célébrée tous les ans le 21 février. Cette année, le thème a été « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ».

La langue maternelle pour apprendre, enseigner et éduquer. C'est ce dont l'Unesco est convaincu pour faciliter l'acquisition des aptitudes, notamment à la lecture, à l'écriture et au calcul. Chaque année, le 21 février, toutes les nations célèbrent leurs langues maternelles. Dans le concert des nations où certaines langues disparaissent, celles qui sont encore parlées devraient avoir leurs places dans ce grand village mondial. A Madagascar, la langue malgache est usitée par une grande partie de la population. Mais il en faut plus pour faire face aux réalités. Ainsi, cette année, l'Unesco a choisi comme thème « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ». Pouvoir parler plusieurs langues c'est communiquer avec plus de personnes encore dans le monde, et favoriser cette mixité culturelle pour avancer ensemble. Car comme l'a dit Di, grand littéraire malgache, « Andrianiko ny teniko, ny an'ny hafa koa feheziko ». La langue maternelle comme pilier culturel, mais un besoin de maîtriser celle des autres.

Evénements. La célébration officielle de la journée mondiale de la langue maternelle s'est tenue hier à travers trois grandes activités : la série de discours à l'Académie Malagasy à Tsimbazaza, avec une déclamation de poèmes du Faribolana Sandratra et de l'Havatsa-Upem et une conférence animée par Harilala Ranjatohery. Plusieurs écoles ont été impliquées dont les lycées, notamment ceux de la Région Analamanga, en plus des élèves de l'établissement AKAMA et l'Association SOS Village d'enfants. Ils ont participé à la célébration toute la journée. Car dans l'après-midi, la Salle Rado à la Bibliothèque nationale a accueilli une série de conférences-débats avec le Professeur Roger Bruno, Andrianasolo Hajaina et Ra-Noë.

Cette année, la célébration a réuni la Commission Nationale Malgache pour l'UNESCO, le Ministère de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, l'Académie Malagasy, la « Federasionina Mikalo ny Teny sy ny Soratra » (FMTS), la Synergie Nationale des Auteurs, Editeurs et Libraires (SYNAEL).