Madagascar: Sécurité maritime - Les ports malgaches ont déjà un document de conformité

Toutes les parties prenantes du port de Toamasina sont concernées par le système de sécurisation maritime et n'ont pas besoin de l'ACD d'ATPMS.

La sécurité maritime est une nécessité absolue, mais on n'est pas obligé de le faire avec l'ATPMS de Jean Codo.

Les ports malgaches fonctionnent-ils vraiment dans l'insécurité totale, comme les défenseurs de l'ACD ont tendance à le faire croire. Apparemment non, si l'on s'en tient à l'analyse des experts maritimes aussi bien nationaux qu'étrangers.

En phase. En tout cas, personne ne conteste la nécessité d'un système fiable de sécurité maritime. L'ISPS ou International Ship and Facility Security Code est un concept mondialement reconnu et visiblement Madagascar a toujours été et continue d'être en phase dans les efforts de sécurisation du secteur maritime. Selon d'ailleurs, les experts, « pour être conforme au Code ISPS, les navires et les Installations portuaires doivent réaliser des évaluations de sûreté et élaborer un plan de sûreté soumis à l'approbation de l'Autorité désignée, en l'occurrence l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF) pour Madagascar ». Et on n'a pas attendu l'ACD d'ATPMS pour se mettre en conformité par rapport à ces exigences sécuritaires. « Toutes les installations portuaires de Madagascar possèdent actuellement un Document de Conformité (DoC) délivrés par l'APMF, attestant leur conformité aux dispositions du Code ISPS. En l'occurrence, tous les ports internationaux sont déjà déclarés conformes et inscrits dans le site WEB GISIS de l'Organisation Maritime Internationale (https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx).

Ensemble complet. Bref, la sécurisation maritime est en marche à Madagascar. Et ce conformément au code ISPS qui, d'après les explications des experts, est un ensemble complet de mesures visant à renforcer la sûreté des navires et des installations portuaires, élaboré en réponse aux menaces perçues pour les navires et les installations portuaires suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Mais apparemment l'ISPS n'est pas ramené au simple recrutement d'une entreprise comme l'ATPMS de Jean Codo, mais de tout un ensemble. « Pour garantir la mise en œuvre des dispositions, il faudra que tous ceux qui s'occupent des navires et des installations portuaires ou qui les utilisent, y compris le personnel des navires, le personnel portuaire, les passagers, les chargeurs, les sociétés de gestion des navires et des ports et les responsables de la sûreté au sein des autorités nationales et locales s'entendent et coopèrent en permanence de manière efficace. Les rôles du gouvernement contractant, ainsi que des agents de sûreté des compagnies maritimes, des navires et des Installations Portuaires sont clairement définis par le Code.

Notamment le Gouvernement contractant, par l'intermédiaire de l'Autorité désignée - l'APMF pour Madagascar- a pour rôle de : - Etablir le niveau de sûreté applicable, - Approuver les évaluations et les Plans de sûreté puis délivrer les Certificats de conformité, - Effectuer des inspections / Audits périodiques, - Communiquer les renseignements à l'organisation maritime internationale » En tout cas, vu sous cet angle la sécurité maritime est une nécessité et le secteur privé malgache s'est d'ailleurs engagé à collaborer pour sa mise en place.

Seulement, avec cet ACD d'ATPMS où ce sont plutôt les intérêts personnels de certains dirigeants qui sont primés, le système est devenu un sujet à polémique qui, non seulement risque d'entraîner la suspension du dialogue public-privé, mais pourrait également compromettre les relations de Madagascar avec des grands pays comme les Etats-Unis. Il y a vraiment péril en la demeure.