«Nous étions là en tant que parents. Nous avons harmonisé et pensons que les choses vont être meilleures dans les jours à venir », a rassuré le ministre de l'Environnement et Développement durable, Hathys Kabongo, après une visite-surprise effectuée, mardi 21 février 2017 au siège du Fonds forestier national (FFN), à Gombe.

C'était autour de 10h45 que le ministre de l'EDD a surpris tout le personnel du FFN avec son entrée inattendue dans les locaux de cette institution. Il était question pour Hathys Kabongo de s'informer sur un éventuel mouvement de grève qui serait observé par les salariés. Il s'est dit « satisfait » d'avoir trouvé chaque agent à son poste de travail, avant de donner des directives susceptibles de favoriser un bon climat de travail.

« C'est un honneur parce que je me sens réellement parent qui est sorti le matin et le soir rentre à la maison, trouve tous les enfants dans une ambiance d'entente. C'est avec joie aussi de constater tout le personnel du FFN en plein travail, contrairement à tout ce que j'ai eu comme informations concernant la grève », s'est réjoui le ministre.

Cette descente sur le terrain du ministre de tutelle fait suite à un choc médiatique entretenu par Serge Yuma Ngambwa, sous-directeur au FFN qui accusait les responsables de cette structure de « mégestion » et, par la même occasion, annonçait l'effectivité d'un mouvement de grève par les agents du FFN.

Légèreté ?

Après avoir consulté tout le monde et en bon père de famille, le ministre a joué à l'apaisement, appelant tous à l'harmonie et à la prise de conscience de leur mission. Devant la presse, Hathys Kabongo dit avoir constaté une sorte de « légèreté » dans le chef de certains employés du FFN.

« J'ai comme l'impression que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux leur travail», s'est-il plaint. Et s'adressant aux travailleurs, il a averti : « Sans un travail de qualité n'attendaient pas un résultat meilleur.Je conçois mal que dans un pays où nous avons près de 80 millions d'habitants et dont le taux de chômage est très élevé, nous travaillons jour et nuit pour remédier à ce problème, et que je trouve un agent qui, par miracle ou affinité, a été affecté à un poste de travail mais qui prend à la légère sa mission en tant que travailleur au FFN », a regretté Hathys Kabongo.

Recadrer le travail

Le ministre a affirmé venir « redynamiser » les choses et « recadrer » le travail avant d'émettre le vœu de voir le climat au FFN revenir à la normale. Ce, avant de donner certaines directives à observer. « En ma qualité d'autorité de tutelle et faisant office de conseil d'administration, encore absent au FFN, je suspends d'abord tout ce qui a été pris comme mesures disciplinaires : mise à pied, suspension, révocation. Tous ces gens doivent reprendre leur travail dès demain », a décidé l'autorité de tutelle.

La RDC étant le deuxième poumon du monde, le ministre Kabongo a rappelé la mission du FFN est celle de « récolter les fonds nécessaires pour contribuer à notre politique de gestion des forêts, en luttant contre la dégradation de celles-ci ».

« La mission du FFN est noble et très importante, leur a-t-il dit. Car, nos vies dépendent du travail qu'accomplit son personnel. Ils doivent travailler pour atteindre les objectifs et accompagner le gouvernement de la République à créer la stabilité sur toute l'étendue du pays, d'améliorer la qualité des vies de nos populations et accompagner le chef de l'Etat dans la mission d'organiser les élections ».

Par ailleurs, Hathys Kabongo considère que les antennes provinciales qui, jusque-là, n'étaient qu'à quinze, doivent être revues à vingt-six, en raison d'une antenne par province, partant du nombre actuel de ces entités. Il a également promis de mettre en place, incessamment, une mission d'audit qui, selon lui, devra « ramener les choses à la normale ».