Burkina Faso: Comptes extérieurs du Burkina - Plus de 491 milliards de FCFA d'entrées de capitaux en 2015

La direction nationale de la BCEAO pour le Burkina a publié, le mardi 21 février 2017 à Ouagadougou, les comptes extérieurs du Burkina Faso de l'année 2015. Ces résultats sont le fruit d'une enquête menée auprès des acteurs publics et privés.

Le solde des transactions courantes et financières du Burkina Faso et du reste du monde, appelé Balance des paiements dans le lexique économique, a été excédentaire en 2015. Il se chiffre à 283,6 milliards de FCFA après un déficit de 132,9 milliards de FCFA en 2014. L'information a été livrée hier, 21 février dans la capitale burkinabè au cours de la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs 2015, par la direction nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Burkina. Pour les experts de la BCEAO, cette performance est essentiellement due aux entrées nettes de capitaux que le pays a enregistrées au cours de l'année 2015 de l'ordre de 491,4 milliards de FCFA contre 163,5 milliards de FCFA l'année précédente.

Malgré cet excédent de la balance de paiement, la position extérieure globale, selon la BCEAO, a enregistré une dégradation de son solde déficitaire au 31 décembre 2015 soit 20,7% (-378 milliards de FCFA). Pour atténuer le déséquilibre structurel des comptes extérieurs du Burkina, l'institution bancaire de l'espace UEMOA recommande le renforcement des politiques économiques nationales susceptibles de réduire le déficit des opérations courantes. Ainsi, précise-t-elle, un accent particulier devrait être mis sur la diversification de la base des produits exportables et la maitrise de l'évolution du compte du revenu primaire, dont le déficit se creuse du fait des revenus d'investissement. Et le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Naby Abraham Ouattara, représentant la ministre en charge des finances d'ajouter qu'un renforcement de l'attractivité de l'économie nationale et une poursuite de l'amélioration du climat des affaires sont indispensables pour inverser la tendance conjoncturelle.

« C'est dans le but de prendre en compte ces observations que cette journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs a été organisée », a relevé le directeur national de la BECAO pour le Burkina, Charles Ki-Zerbo. Pour lui, en instituant l'organisation systématique de cette journée, les autorités monétaires expriment aussi leur volonté de renforcer les canaux de dialogue existants entre les secteurs public et privé. M. Ki-Zerbo a, en outre, remercié les structures qui ont permis l'élaboration de la balance des paiements 2015. « Un échantillon de 225 entreprises du secteur privé a été enquêté en 2015 contre 220 en 2014. Nous sommes disposés à renforcer notre collaboration avec les différents acteurs en vue d'une amélioration des conditions de collecte des données, gage de la production de statistiques agrégées, fiables, exhaustives et dans les délais requis », a rassuré le directeur national de la BECAO pour le Burkina.