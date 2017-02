Afrique de l'Ouest: Compétitivité commerciale en Afrique de l'Ouest - Un projet de plus de 7 milliards de F CFA lancé

La commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine, la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso et le Centre du commerce international ont officiellement lancé, le mardi 21 février 2017, à Ouagadougou, le Projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale (PACCIR/UEMOA).

La commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), l'Union européenne (UE) et le Centre du commerce international (ITC) s'associent pour renforcer la compétitivité du commerce en Afrique de l'Ouest. Les trois institutions ont, à travers un atelier, lancé officiellement le Projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale (PACCIR/UEMOA), le mardi 21 février 2017 à Ouagadougou. Le PACCIR/UEMOA est structuré en deux phases pour un montant global de 11 millions d'euros (plus de 7 milliards de FCFA). La première phase du projet, d'une durée de 18 mois, est financée à hauteur de 3 millions d'euros (environ 2 milliards de F CFA) par l'UE dans le cadre du programme indicatif régional de l'Afrique de l'Ouest, lui-même financé par le 10e Fonds européen de développement (FED). « L'ITC se réjouit de l'excellente collaboration nouée avec la commission de l'UEMOA et l'Union européenne qui a permis de développer dans un esprit d'équipe et de partenariat fructueux, le PACCIR/UEMOA », a déclaré la représentante de l'ITC, Aicha Pouye, par ailleurs directrice de la Division du développement des marchés de l'ITC.

Pour elle, à cette étape du projet, l'accent va être mis sur la facilitation des échanges et l'environnement des affaires, la collecte et la dissémination de l'intelligence économique et la fourniture d'informations commerciales fiables aux investisseurs sous-régionaux. De l'avis de Mme Pouye, l'ITC appuie depuis plus de 50 ans, l'intégration des pays en développement au niveau des blocs économiques régionaux ou des communautés économiques régionales d'Afrique, d'Amérique Latine ou du Pacifique. « L'interdépendance accrue des économies nécessite de nouveaux partenariats solides tournés vers la satisfaction des besoins du secteur privé pour gagner la bataille de la compétitivité en ciblant particulièrement les petites et moyennes entreprises et les communautés de producteurs dans les filières à forte valeur ajoutée », a-t-elle souligné.

Franchir une autre étape

Le représentant de la commission de l'UEMOA, le Commissaire chargé du département du marché régional du commerce, de la concurrence et de la coopération, Joseph Marie Dabiré, a précisé que le lancement de ce projet quinquennal est l'aboutissement d'un long processus de négociations qui a connu des difficultés. « Le PACCIR/UEMOA est la suite d'un partenariat engagé entre la commission de l'UEMOA et l'ITC pour contribuer à changer structurellement l'organisation de la gestion économique et commerciale dans l'espace UEMOA », a-t-il indiqué.

A l'entendre, la commission de l'UEMOA a mis en place un programme d'activités estimé à 200 millions de F CFA pour promouvoir les chaines de valeur et renforcer les capacités des opérateurs économiques. « La commission et les Etats membres prendront toutes les dispositions nécessaires pour une gestion optimale des ressources au profit des bénéficiaires », a précisé M. Dabiré. Quant au représentant de la délégation de l'UE au Burkina Faso, Thierry Barbe, par ailleurs, chef de section en charge de la coopération, il a salué le leadership de l'UEMOA dans le processus d'intégration régionale en Afrique. « Si des progrès notables ont pu être réalisés, aujourd'hui, l'UEMOA doit franchir une autre étape, en développant ses capacités opérationnelles afin de générer encore plus d'impacts tangibles pour les Etats- membres et pour les citoyens de l'Union », a-t-il affirmé.

A en croire le représentant du ministre en charge du commerce, Sibiri Sanou, c'est à juste titre que l'expertise et l'assistance technique de l'ITC sont sollicitées pour accompagner la commission de l'UEMOA sur les chantiers de mise en œuvre du PACCIR/UEMOA. « Les initiatives de la commission de l'UEMOA au profit des Etats ont été jugées pertinentes », a-t-il rappelé. Le délégué de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, Joseph Ouédraogo, s'est réjoui de cette initiative en faveur du secteur privé qui, selon lui, manifeste son intérêt à ce projet.