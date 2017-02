Cote d'Ivoire: Coach Faouzi enclenche la révolte du FC San-Pedro

L'ex-première dame ivoirienne et les prévenus du procès des « disparus du Novotel »… Plus »

La 9e journée de Ligue1 se poursuit aujourd'hui et demain avec les oppositions WAC-Stade et AFAD-Gagnoa au stade Robert Champroux de Marcory.

Si Faouzi peut savourer tranquillement son baptême du feu à succès, un autre coach de Ligue1 semble dans l'œil du Cyclone. Traoré Siaka « Gigi », l'entraîneur de l'Asec a été pris en grippe par les actionnaires lors de la défaite (0-1), lundi, contre la SOA. Le président des supporters a clairement situé le mal du club jaune et noir: « Notre problème, c'est notre encadrement technique« , a indexé Messouh Kouablan. L'Africa n'a pas fait mieux en s'inclinant (0-1) face à Moossou Football club. Un premier revers pour Aka Kouamé Basile, le nouveau coach vert et rouge.

